«جمارك الإمارات» تنجز 40 مليون معاملة في 2024

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن «جمارك الإمارات» أنجزت 40 مليون معاملة جمركية، العام الماضي، بنسبة نمو 49%، مقارنة مع عام 2023.

وسجّلت، خلال العام نفسه، 15.9 ألف ضبطية و275 ألف مهمة تفتيشية على المنافذ الجمركية، فيما بلغت نسبة الالتزام بالإجراءات الجمركية 100%، ومتوسط زمن التخليص خمس دقائق.

وأكّدت الهيئة أهمية دور «جمارك الإمارات» في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتحقيق الازدهار، من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، وإدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.

وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، في تصريح صحافي - تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك (26 يناير من كل عام) - إن «جمارك الإمارات» تمكّنت من بناء وابتكار أنظمة جمركية حديثة ومتطورة، وتحقيق إنجازات ونتائج غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي والعمليات والضبطيات الجمركية.

وأضاف الخييلي أنها نجحت في الوفاء بالتزاماتها في تحقيق الكفاءة في أداء العمليات الجمركية، والحفاظ على الأمن، والمساهمة في تحقيق الازدهار ورفع معدل النمو الاقتصادي، من خلال تحسين العمليات الجمركية ورفع مستوى كفاءتها عبر التحول الرقمي بالكامل وتحديث وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الجمركية، وتعزيز العمليات القائمة على البيانات والأدوات التحليلية، واستخدام أحدث أجهزة التفتيش والمراقبة، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تعزيز أمن سلاسل الإمداد والتوريد ومكافحة التهريب ومحاولات غسل الأموال، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في جذب رؤوس الأموال والاستثمار.

من جهته، أكّد مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، ارتفاع عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها «جمارك الإمارات»، العام الماضي، بمعدلات غير مسبوقة، مشيراً إلى نمو عدد المعاملات الجمركية بنسبة 49% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2023، حيث بلغ إجمالي المعاملات الجمركية لـ«جمارك الإمارات» نحو 40 مليون معاملة مقابل 26.8 مليون معاملة في عام 2023.

وأوضح الفلاسي أن نسبة التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية، المعتمدة في دليل الإجراءات الجمركية، بلغت 100%، كما بلغ متوسط زمن التخليص الجمركي خمس دقائق على مستوى الدولة، ما يعكس مدى نجاح «جمارك الإمارات» في توظيف التكنولوجيا في التخليص الجمركي، وابتكار الأنظمة الجمركية وإدارة المخاطر بكفاءة واقتدار، وتبسيط الإجراءات والعمليات والتوسّع في استخدام الكلاب الجمركية المدربة في التفتيش، ورفع مستوى كفاءة العناصر الجمركية من خلال التدريب وتبادل الخبرات والمعارف.

وقال إن إنجازات «جمارك الإمارات» في مجال الضبطيات الجمركية، تعكس دورها المهم في الحفاظ على أمن المجتمع والوقوف بكل قوة ويقظة في وجه محاولات التهريب، خصوصاً المخدرات التي تستهدف شباب الإمارات باعتبارهم أغلى ما تملك دولة الإمارات، إضافة إلى دورها في مكافحة تهريب المواد الخطرة ومحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق التجارة.

وأضاف: «بلغ إجمالي عدد الضبطيات الجمركية، العام الماضي، نحو 15 ألفاً و866 ضبطية جمركية، فيما نفذت (جمارك الإمارات) نحو 276 مهمة تفتيشية على المنافذ الجمركية للدولة، وبلغ عدد الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش 204 أجهزة تُعد من الأحدث في مجال التفتيش الجمركي».

وذكر الفلاسي أن «جمارك الإمارات» تستخدم أنظمة متقدمة لإدارة وتحديد المخاطر الجمركية، حيث يتم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات لتحديد الشحنات المشبوهة التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما تتعاون مع إدارات الجمارك العالمية والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات حول الشبكات الإجرامية وعمليات التهريب.

ولفت إلى نجاح «جمارك الإمارات» في استيفاء متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر التجارة، بنسبة 100%، وإنجاز نظام «أفصح» للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بصحبة المسافرين المغادرين من / أو القادمين إلى الدولة، كونه أحد المشاريع التحولية للهيئة بنسبة 100%، فضلاً عن ارتفاع نسبة الإنجاز في تنفيذ مشروع «منصة جمارك الإمارات» إلى 60.7%، ومشروع تأمين المنافذ الحدودية إلى 74%.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الدوائر الجمركية في الدولة وبعناصرها من المفتشين الجمركيين والموظفين في تحقيق الريادة الجمركية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجال التجارة وسلاسل التوريد.

• «جمارك الإمارات» تمكّنت من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في التحوّل الرقمي والعمليات والضبطيات الجمركية.

• 15.9 ألف ضبطية، و275 ألف مهمة تفتيشية، أنجزتها «جمارك الإمارات» العام الماضي.