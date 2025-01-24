بلدية دبي تطلق "سوق رمضان" غداً

تنطلق غدا فعاليات الموسم الثالث من "سوق رمضان" الذي تنظمه بلدية دبي في ساحة شارع البلدية القديم ضمن السوق الكبير في ديرة لغاية 22 فبراير القادم.

سيضم السوق العديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية التي ستلبي احتياجات شرائح واسعة من أفراد المجتمع.

وستتضمن الفعالية سوقا مصغرا إلى جانب السوق التراثي القديم و حددت البلدية أوقات عمل سوق رمضان خلال فترة إقامته بين الساعة العاشرة صباحاً والعاشرة مساءً.

وقال عاصم القاسم مدير إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي إن سوق رمضان يحمل طابعا فريدا ضمن أبرز الفعاليات والعادات التراثية القديمة المتوارثة للاحتفاء بقدوم الشهر المبارك في الإمارة.