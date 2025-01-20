"رمّاس" "كهرباء دبي" الافتراضي يجيب عن مليوني استفسار في 2024

ارتفع عدد الاستفسارات التي أجاب عنها موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي "رمّاس"، بنسبة 10% خلال العام الماضي إلى مليوني استفسار، مما يرفع عدد الاستفسارات التي أجاب عنها منذ إطلاقه إلى أكثر من 10.6 مليون استفسار عبر قنوات التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة.

وأفادت هيئة كهرباء ومياه دبي في بيان صحفي اليوم بأن استثمارها لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي أسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية موظفها الافتراضي.

ويقدم "رمّاس" 11 خدمة إجرائية مثل خدمة "الدفع السهل" وعروض "متجر ديوا"، إضافة إلى معلومات عن 200 خدمة وخاصية لجميع فئات المعنيين بما في ذلك المتعاملين، والمطورين، والموردين، والشركاء، وغيرهم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إننا نواصل جهودنا لإبقاء دبي في الطليعة وجعلها المدينة الأذكى والأسرع في تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي نظراً لدور هذه التقنية في الاستعداد للمستقبل ومواكبة التغيرات المتسارعة، ونوظف الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف مجالات عمل الهيئة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والجودة، وترسيخ ريادتنا محلياً وعالمياً، وتوفير قيمة مضافة لجميع المعنيين، والارتقاء بسعادتهم وجودة حياتهم.

يشار إلى أن الهيئة أطلقت "رمّاس" المعتمد على الذكاء الاصطناعي في عام 2017، وفي أبريل 2023، أثرت الهيئة "رمّاس" بتقنية "تشات جي بي تي"، وكانت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتفاعل مع المتعاملين والرد على استفساراتهم.