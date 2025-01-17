«دبي ووك» و«الخط الأزرق» يتصدّران مشروعات «طرق دبي» الكبرى خلال 2025

أفادت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بأن مشروعَي «دبي ووك» و«الخط الأزرق» لمترو دبي، يتصدران المشروعات الكبرى التي تعكف الهيئة على تنفيذها خلال العام الجاري، حيث يهدف «دبي ووك» إلى تحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للمشاة على مدار العام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى مسارات ومرافق المشاة على مستوى الإمارة، من خلال تطوير مخطط هيكلي شامل لشبكة متكاملة لمسارات المشاة، فيما يهدف الخط الأزرق لمترو دبي إلى ربط العديد من المناطق والمشروعات ذات الكثافة السكانية العالية الحالية والمستقبلية بشبكة قطارات مترو دبي، إذ يخدم العديد من المناطق الحيوية التي يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى نحو مليون نسمة، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الشؤون التنفيذية في الهيئة رئيسة اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، موزة المري، إن الهيئة تنفذ خلال العام الجاري عدداً من المشروعات الكبرى والمستدامة، أبرزها مشروعا «دبي ووك» و«الخط الأزرق لمترو دبي»، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع «دبي ووك» خلال العامين المقبلين، فيما ستبدأ الأعمال في «الخط الأزرق لمترو دبي» في أبريل المقبل، ومن المقرر تشغيله في 2029.

وأوضحت المري، في تصريحات صحافية على هامش منتدى دبي العالمي لإدارة المشروعات، أن الهيئة تحرص على تبني أفضل التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مشروعاتها، وتطبّق أعلى معايير الاستدامة، للحفاظ على البيئة وجودة المشروعات، مشيرة إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يُحدد له عمر افتراضي تشغيلي، ولا يمكن استمرارية المشروعات بجودتها وكفاءتها من دون وجود برامج للصيانة الدورية وخطط للتنبؤ بأعمال الصيانة التي باتت تحدد من قبل الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن الهيئة حريصة على مواكبة التكنولوجيا في مشروعاتها لتطويرها وإدارتها بكفاءة، حيث تقوم عند تنفيذ كل مشروع جديد بالتعرف إلى أحدث التقنيات في هذا المجال كأنظمة الطرق والقطارات، وما تتميز به من تقنيات وذكاء اصطناعي، ودراسة كيفية الاستفادة من هذه الأنظمة الحديثة وتماشيها مع الأنظمة القائمة، مشيرة إلى أن مواكبة التكنولوجيا لا تعني الاستثمار في النظام من دون تحديثه.

وأكدت أن الهيئة تمتلك خبرات تراكمية في تنفيذ المشروعات وإدارتها، وتديرها من خلال محفظة المشروعات التي تتم فيها متابعة المشروع بدءاً من مرحلة التصميم وحتى آخر يوم من عمرها الافتراضي، حيث تتولى المحفظة قياس أثر المشروع ومدى تحقيقه المستهدف بناء على اعتبارات عديدة، منها آراء المتعاملين ورضاهم عن المشروع، لافتة إلى أن إدارة المشروعات بهذه الخبرات أسهمت في إطالة عمرها الافتراضي ومحافظتها على كفاءة عالية، على الرغم من مرور أعوام طويلة على تنفيذها، مضيفة: «على سبيل المثال مترو دبي، على الرغم من أنه أكمل 15 عاماً منذ تشغيله، إلا أنه مازال يتمتع بكفاءة عالية، سواء من ناحية طريقة العمل أو نظافة عربات المترو التي مازالت بحالة جيدة جداً».

ولفتت موزة المري إلى أن المشروعات التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منذ تأسيسها، بالاعتماد على أفضل الممارسات، كانت محل إعجاب وتقدير كثير من مديري المشروعات الذين حرصوا على المشاركة في منتدى دبي للمشاريع، الذي تنظمه الهيئة للعام العاشر على التوالي بالشراكة مع معهد إدارة المشروعات. وقالت: «عندما انطلق منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع كان عُمر هيئة الطرق والمواصلات في دبي لا يتخطى الأعوام

التسعة، وتمكنت بعمرها الحديث من استقطاب كبار المهتمين بإدارة المشروعات من داخل الدولة وخارجها، الذين حرصوا على المشاركة في المنتدى للتعرف إلى آلية الهيئة في إدارتها للمشروعات والحفاظ عليها بكفاءة عالية كمترو دبي الذي أُنجز في موعده، على الرغم من مرور العالم حينها بأزمة عالمية خانقة أدت إلى تعثر العديد من المشروعات.

وانتقلت للحديث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الوظائف قائلة: «كثير من الأشخاص ينظرون للذكاء الاصطناعي على أنه بديل للإنسان في الوظائف، وسيقضي على كثير منها، ولا يدركون أن الذكاء الاصطناعي هو أداة يستخدمها الشخص لتوظيف وقته بطريقة أفضل لإدارة المشروعات وتطوير العمل بطريقة مختلفة، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يقدّم الخيارات، لكن ليس بإمكانه اتخاذ القرار، لافتة إلى أن مواكبة التكنولوجيا أمر في غاية الأهمية في إدارة المشروعات لتطويرها وإدارتها بكفاءة، لأن عدم الإدارة بالكفاءة هدر للمال والوقت والكوادر.