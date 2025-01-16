محمد بن راشد: أوزبكستان شريك حكومي واقتصادي وعمق حضاري لعالمنا الإسلامي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، شوكت ميرضيائيف، والوفد المرافق، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

وفي مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل بدبي، رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس الأوزبكي والوفد الرسمي المرافق، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر، وفرصة لاستعراض النجاحات المشتركة، ووضع أسس لمشاريع مستقبلية تخدم مصالح البلدين، واكتشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الداعمة للتوجهات التنموية في كل من الإمارات وأوزبكستان، خصوصاً على صعيد التعاون الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص في الإمارات وأوزبكستان على مد جسور جديدة للتعاون في إطلاق مشاريع نوعية تدعم أهداف الجانبين في مضمار التنمية المستدامة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أثناء لقائي اليوم مع فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان في دبي.. ناقشنا علاقاتنا المتنامية.. وبناء جسور اقتصادية جديدة.. وإطلاق مشاريع تنموية تخدم الشعبين الشقيقين».

وأضاف سموه: «علاقاتنا مع أوزبكستان من العلاقات المتسارعة بشكل كبير والتي نمت 84% تجارياً بين عامَي 2022 و2023».

وأردف سموه: «أوزبكستان شريك حكومي.. وشريك اقتصادي.. وشريك سياحي.. وعمق حضاري لعالمنا الإسلامي».

وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، المدى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين الإمارات وأوزبكستان، وسبل توسيع نطاقها ضمن شراكة شاملة تواكب تطلعات الشعبين الصديقين للمستقبل وتعود عليهما بالخير والرفاه، مع التركيز على ما يتمتع به الطرفان من تنوّع حضاري، وتحفيز التعاون في القطاعات الحيوية الأساسية، خصوصاً تعزيز العلاقات التجارية ودفعها نحو مستويات جديدة من النمو، كذلك تكثيف العمل الثنائي لزيادة تبادل الوفود السياحية وعدد الرحلات الجوية، ومواصلة اكتشاف وتفعيل ممكنات التحديث والتطوير في مجالات العمل الحكومي والرقمنة والتعليم والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها.

وقد أبدى شوكت ميرضيائيف بالغ تقديره لدولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة، وشعبها الكريم، معرباً عن بالغ امتنانه لما وجده من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، كما أكد اعتزازه بالروابط القوية القائمة بين البلدين، مثنياً على الدور الكبير والمؤثر الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن تقدير بلاده لنهج التطوير والتحديث الذي تتبعه دولة الإمارات لمختلف قطاعاتها، وما أثمره من نتائج وإنجازات مهمة في العديد من المجالات، لاسيما التحديث الحكومي والتحوّل الرقمي والابتكار ضمن تجربة أصبحت نموذجاً يسعى العديد من الدول للاستفادة منه في دعم جهودها التنموية.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل على زيادة مستوى التنسيق، وتبادل الخبرات والتدريب ودعم القدرات التقنية من أجل فتح المجال أمام مزيد من الجهود المعززة للتعاون في مجالات حيوية رئيسة، مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا، والخدمات المالية والنقل المستدام والطاقة المتجددة، والفضاء، وغيرها من المجالات.

محمد بن راشد:

. علاقاتنا مع أوزبكستان من العلاقات المتسارعة بشكل كبير، والتي نمت 84% تجارياً بين عامَي 2022 و2023».

شوكت ميرضيائيف:

. دور كبير ومؤثر تضطلع به الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية.