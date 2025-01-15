رئيس الدولة: الإمارات ملتزمة بتعزيز الروابط الاقتصادية مع القارة الإفريقية

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية كينيا، الدكتور ويليام ساموي روتو، أمس، بقصر البحر في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكينيا، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بجانب تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق في منطقتَي الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، إن الاتفاقية تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط الاقتصادية، وتوسيع شراكاتها التنموية مع القارة الإفريقية التي تعد شريكاً تنموياً مهماً، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون بين البلدين، وأشار سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار، وتدعم الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الرئيسة مثل الزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.

من جانبه، عبّر الدكتور ويليام ساموي عن تقديره لحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تحرص كينيا على تحقيق الأهداف المرجوة منها لمصلحة التنمية المشتركة.