محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء فنلندا مستقبل التعاون والشراكة في المجالات الحيوية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم في دبي، رئيس الوزراء الفنلندي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استقبلنا اليوم في دبي رئيس الوزراء الفنلندي حيث ناقشنا تطوير العلاقات الإقتصادية والاستثمارية في مجالات التعليم والصحة والإتصالات والفضاء والطاقة المتجددة وغيرها .. مستمرين في تطوير علاقاتنا الإستراتيجية… مستمرين في ترسيخ مكانتنا الدولية .. مستمرين في نسج صداقات مع جميع شعوب العالم.