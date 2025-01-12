محمد بن راشد يشهد تخريج أكثر من 300 صانع محتوى ومتخصص في الاتصال الرقمي والحكومي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخريج 303 من مسؤولي الاتصال الحكومي وصناع المحتوى، في خمسة برامج متخصصة نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وأكاديمية الإعلام الجديد، بالتعاون مع عدد من الشركاء. جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها الدولة من 11 إلى 13 يناير، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف»، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 420 متحدثاً، و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخريجين، مؤكداً أن هذه البرامج المتخصصة في الاتصال الرقمي الحكومي وصناعة المحتوى تعكس الأهمية الكبيرة التي يمتلكها الإعلام الرقمي في تشكيل توجهات المستقبل، وريادة الإمارات في العمل على رفده بالمواهب القادرة على تقديم رسائل هادفة ومؤثرة، لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات.

وقال سموه: «نؤمن في دولة الإمارات بأهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكوادر الوطنية من أدوات المستقبل.. الاتصال الحكومي المؤثر إحدى ركائز نجاح السياسات والمبادرات، ونافذتنا للتواصل مع شعبنا والعالم.. فخورون بهذه النخبة المتميزة من الكوادر الوطنية الذين أكملوا مسيرتهم التدريبية، وثقتنا كبيرة بقدرة هذه الكفاءات على المساهمة في نقل رسالتنا، وتعزيز صورتنا أمام العالم».

وأضاف سموه: «دولة الإمارات أصبحت مركزاً رئيساً ومساهماً قوياً في صناعة التحولات التي يشهدها المستقبل الرقمي بكل جوانبه، وهي من أكثر الدول جاذبية للمواهب والاستثمارات في هذا القطاع المهم، وسنواصل تعزيز مكانة الدولة وتأثيرها في هذا المجال، من خلال منظومتها الداعمة للتطور والنمو، وتعظيم الفرص الهائلة التي يوفرها القطاع الرقمي بكل مجالاته، خصوصاً الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى الهادف».

حضر التخريج سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر.

وشملت البرامج التي ضمت 303 خريجين، برنامج «الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي»، وبرنامج «صناع المحتوى الوعظي»، وبرنامج «فارس المحتوى»، وبرنامج «صناع المعرفة»، إضافة إلى برنامج صناع المحتوى الأكاديمي والمعرفي.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خريجي برنامج «الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي» في دورته الثالثة، الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، وضمت الدورة الثالثة من البرنامج 27 منتسباً تمكنوا خلال البرنامج من صقل مهاراتهم، واكتساب خبرات قيادية في القطاعات الحكومية، عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات العلمية المتطورة التي تجمع بين العلوم النظرية، والتجارب العملية والذكاء الاصطناعي.

ويعتبر برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي الذي تم إطلاقه عام 2022، أول دبلوم تنفيذي من نوعه في المنطقة يستهدف تأهيل فرق الاتصال الحكومي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي والإعلام الرقمي بشكل فعال.

ويسعى الدبلوم التنفيذي إلى تخريج كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة قطاع الاتصال الحكومي، ومواكبة أحدث التوجهات والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وتعريف المنتسبين على أحدث توجهات حكومات المستقبل، وتحفيز فرق الاتصالات على اتباع أفضل الممارسات، ومواكبة أحدث التقنيات الجديدة والقنوات العالمية.

وشهد البرنامج في دوراته الثلاث تخريج 86 من الكوادر من مسؤولي الاتصال الحكومي في جهات اتحادية ومحلية، بما يدعم تعزيز منظومة الاتصال الحكومي بأدوات جديدة ومنهجيات حديثة في الإعلام الرقمي، الذي بات يحظى بوجود وتأثير كبيرين في المشهد الإعلامي المحلي والإقليمي والعالمي.

كما كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خريجي برنامج «صناع المحتوى الوعظي»، الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ضمن مبادرة «غراس الخير»، المبادرة المعتمدة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد. وضم البرنامج 35 متخصصاً تم تدريبهم وتأهيلهم على أسس صناعة المحتوى الرقمي النوعي في المجال الوعظي، بما يساهم في نشر قيم الإسلام السمحة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب جذاب ومبسط.

وعمل البرنامج على تنمية مهارات منتسبيه عبر مجموعة واسعة من المساقات التي تستعين بأحدث التقنيات العلمية، بالتعاون مع عدد من صناع المحتوى المحترفين، والخبراء في نشر وتسويق المحتوى الرقمي، والمتخصصين في مهارات مخاطبة الجمهور عبر مختلف المنصات.

ونظمت أكاديمية الإعلام الجديد ورشاً تدريبية لصناع المحتوى حول مهارات المتحدث الرسمي، والظهور الإعلامي الفعال، والسرد القصصي الإبداعي وكتابة السيناريو، والتصوير والمونتاج باستخدام الهاتف المتحرك، واستراتيجيات النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر المحتوى الرقمي، وتنفيذ الأفكار بحرفية عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، وقدم البرنامج الذي استمر لمدة خمسة أسابيع لمنتسبيه أكثر من 100 ساعة تدريبية، بمشاركة 20 محاضراً من الخبراء والأكاديميين.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خريجي الموسم الخامس من برنامج «فارس المحتوى» الذي تنظمه أكاديمية الإعلام الجديد، بهدف دعم المواهب في المنطقة العربية، ومساعدتها على ابتكار محتوى مبدع ومتميز، بما يساهم في الارتقاء بالمحتوى الرقمي العربي.

وضم الموسم الخامس من البرنامج 51 صانع محتوى عربياً تم اختيارهم من بين أكثر من 1000 طلب مشاركة استقبلتها الأكاديمية، وتلقى المنتسبون تدريباً على كل ما يحتاجونه لتنفيذ أفكارهم وصقل مواهبهم في مجال كتابة السيناريو والسرد القصصي، والتصوير والتحرير وفق أفضل الممارسات العالمية، تحت إشراف مجموعة متخصصة من المدربين والخبراء العالميين.

ويستعين برنامج فارس المحتوى بنخبة من الخبراء على مختلف المنصات العالمية «ميتا» و«إكس» و«سناب شات»، و«تيك توك» و«يوتيوب»، وعدد من الخبراء وصناع المحتوى في أكاديمية الإعلام الجديد، حيث يعمل المدربون على توجيه المنتسبين لنوعية المحتوى المناسب للمنصات الإعلامية المختلفة، فضلاً عن أن البرنامج يتيح لمنتسبيه فرصة التواصل مع أهم المؤثرين في مجال المحتوى الرقمي، بغرض تمكينهم من تنفيذ أفكارهم بمختلف مراحلها، وإدارة المحتوى الخاص بهم بكل حرفية، الأمر الذي يساهم في تعزيز حضورهم على المنصات الرقمية المختلفة، فضلاً عن المؤسسات من القطاعات الحكومية والخاصة بما يقدمونه.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 154 خريجاً وخريجة من المعلمين والطلبة في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج صناع المعرفة، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وأكاديمية الإعلام الجديد، واستهدف المعلمين والطلبة من الإمارات السبع كافة لصناعة 5000 مقطع فيديو.

ويسعى البرنامج لتأهيل منتسبيه إعلامياً وتدريبهم على صناعة محتوى رقمي بأسلوب مبتكر وفعال، يناسب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عبر الاستعانة بأدوات ومفردات تناسب العصر، وتساهم في تحويل المواد العلمية إلى محتوى ترفيهي يدعم الثقافة ويساهم في زيادة التحصيل الدراسي.

ومنح البرنامج المعلمين والطلبة خلال 50 ساعة تعليمية، دوراً أكبر لإنشاء محتوى تعليمي يرغبون في التركيز عليه ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمجتمع المحلي والعالمي، الأمر الذي يساهم في نشر الثقافة، ويؤدي إلى توسيع نطاق وصول المعرفة إلى جمهور أكبر خارج الفصول الدراسية التقليدية.

وتدرب المشاركون في برنامج صناع المعرفة من المعلمين والطلاب على صناعة محتوى مبتكر يراعي خوارزميات الوصول والانتشار، ويستخدم أسلوب السرد القصصي والصور ومقاطع الفيديو والرسوم التوضيحية والألعاب التعليمية، وغيرها من الوسائل التي تساعد على تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة، وتوضيح الأفكار بطرق شائقة ومبتكرة.

وشملت محاور وموضوعات التدريب الأساسية خلال المرحلة الثانية من برنامج صناع المعرفة، إنشاء محتوى يدعم ويغطي المواد التعليمية الأساسية (اللغة العربية - العلوم - الرياضيات - السنع والتربية الأخلاقية - التربية الإسلامية) بأسلوب مبتكر وشائق.

كما كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خريجي برنامج صناع المحتوى الأكاديمي والمعرفي، الذي أطلقته جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، بهدف إعداد طلبة الجامعة والأكاديميين والباحثين فيها، ليكونوا مؤهلين للعمل في قطاع الإعلام الرقمي والانتقال بهم إلى مستويات احترافية في تقديم محتوى متميز على وسائل التواصل الاجتماعي.

وضم البرنامج الذي استمر لأربعة أسابيع، 36 صانع محتوى جديداً من طلاب وأكاديميي وباحثي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وركز البرنامج على إكساب المنتسبين خبرات جديدة تساهم في تعزيز تنافسيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكسبهم القدرة على تصميم استراتيجيات رقمية مبتكرة وملهمة، وإنتاج محتوى يخاطب الجمهور المستهدف بوسائط إعلامية متطورة.

وحظي منتسبو برنامج صناع المحتوى الأكاديمي والمعرفي بتدريب ثري استهدف دعم مهاراتهم في التعامل مع العالم الرقمي، وتقديم محتوى غني يتناسب مع تطورات العصر، إضافة إلى إكسابهم مهارات إضافية في نشر وتسويق المحتوى الأكاديمي والمعرفي عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

كما ساهمت الورش التدريبية التي قدمها مدربو وخبراء أكاديمية الإعلام الجديد في مقر جامعة الإمارات العربية المتحدة، في إعداد صناع محتوى بشكل احترافي، وإكسابهم مهارات إدارة قنوات التواصل الاجتماعي، ومنحهم هوية رقمية متميزة تخاطب الجمهور بوسائط حديثة ومتطورة، تمكّنهم من إيصال الرسائل الإعلامية إلى الجمهور المستهدف بأسلوب مبدع.