مختبر بتقنية الذكاء الاصطناعي لتصميم المباني والمرافق في «طرق دبي»

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مختبر التصميم في إدارة المرافق والمنشآت، الذي يعدّ أول مختبر تصميم في جهة حكومية يتبنى نظام التوليد اللحظي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك لإعداد تصاميم المباني والمرافق والمساحات وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكدت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أن تدشين المختبر يأتي ضمن جهود الهيئة للارتقاء والتميز في تقديم أفضل النماذج لتصاميم مشاريع منشآت المواصلات بشكل خاص، والمباني بشكل عام.

وقالت مديرة إدارة المرافق والمنشآت في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، شيخة الشيخ، إن المختبر يسهم في طرح تصور واضح وتقسيمات مثالية للمساحات في زمن قياسي، مقارنة بالإجراءات الروتينية لتنفيذ التصاميم التي تستغرق مدة زمنية تصل إلى خمسة أيام، حيث يسهم المختبر في تقليل المدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ التصميم الأولي بنسبة 93%، كما يمتاز بالقدرة على التطور بشكل مستمر لمواكبة أحدث الممارسات في مجال التصميم المعماري والتصميم الداخلي.

وأضافت: «تحرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات من خلال المختبر، الذي سيقدم مقترحات تصميمية لفئات مزودي الخدمة من مقاولين واستشاريين، إضافة إلى استقبال طلبة الجامعات والمعاهد والشركات، لعقد ورش عمل ومسابقات لتطوير أفكار تصميمية جديدة».

وتابعت: «يتميز المختبر بعرض مجموعة كبيرة من النماذج والعينات والمواد التي تتسق مع الهوية المؤسسية لهيئة الطرق والمواصلات بشكل خاص، ويتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في وضع تصور خاص لمشاريع المباني وفق مساحات مختلفة، باستخدام الصور الفوتوغرافية لتلك المناطق، ومن ثم يتم توليد صور تخيلية لها وفق المعطيات التي تتم إضافتها من قبل الجهة الطالبة».

وأشارت إلى أن المختبر مجهز بمستوى عالٍ من الحداثة، وحسب أفضل الممارسات العالمية للموظفين المعنيين من فئات المهندسين المعماريين والمصممين الداخليين والرسامين، كما تم تخصيص منصة لتنظيم الورش الخاصة بتطوير الأفكار، ومكتبة واسعة من النماذج والعينات والمواد المتعلقة بإعداد المقترحات التصميمية، إضافة إلى شاشات تفاعلية تعرض التصاميم التي يتم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي.