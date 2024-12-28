الإمارات تستنكر حرق الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في غزة

أدانت دولة الإمارات بقوة واستنكرت بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على حرق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والطاقم الطبي على إخلائه.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على رفض دولة الإمارات القاطع لهذا العمل الشنيع الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، والتدمير الممنهج والمستنكر للمنظومة الصحية المتبقية في القطاع.

وأكدت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للعنف، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وأهمية أن يَنعَم المدنيون بالحماية الكاملة، بموجب القانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، التي تهدد بوقوع مزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين، محذرة من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة.

كما دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحثّت على دفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.