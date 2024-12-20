60 رائد أعمال وشركة ناشئة في «حوار الذكاء الاصطناعي»

استضافت مؤسسة دبي للمستقبل «حوار الذكاء الاصطناعي»، الذي نظمه «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» بمشاركة 60 شركة ناشئة ورائد أعمال متخصصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، بجانب عدد من الجهات الحكومية الشريكة في دبي والمؤسسات الابتكارية والاستثمارية.

وتأتي الفعالية في إطار جهود «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، لمواصلة دعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتسهيل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمعنية بمنظومة الابتكار في دبي، بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا في مختلف المجالات الرئيسة في إمارة دبي تعزيزاً لدورها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرض مدير «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، سعيد الفلاسي، خلال الفعالية، مجموعة من المشاريع وحالات الاستخدام المبتكرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي بدبي، التي تركز على إيجاد الحلول النوعية لمختلف التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في تطوير آليات عملها ومواكبة المتطلبات الجديدة.

وأعقبت ذلك جلسة حوارية شارك فيها ممثلو شركات ناشئة عدة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي: «مصور» و«كامب إيه آي» و«بيكسونال» و«إنتربرايس بوت».

واستعرض روّاد الأعمال المشاركون في الجلسة قصص نجاحهم، مؤكدين أهمية دعم القطاع الحكومي لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع.

كما تم استعراض أهم الاستراتيجيات الوطنية في مجال توظيف تكنولوجيا المستقبل بما في ذلك «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي» التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لتشكل خريطة طريق لتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات والمجالات ذات الأهمية لمستقبل الإمارة لتصبح الأكثر دعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبني التطبيقات المتقدمة.