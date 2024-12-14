نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل محمد بن راشد بن محمد بن راشد ويهنّئه بالتخرّج بتفوق من أكاديمية سنادهيرست العسكرية

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفيده سموّ الشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة تخرّجه بتفوق من أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية العريقة في المملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في استراحة المرموم اليوم (السبت) حيث أعرب سموّه عن سعادته وفخره بالمستوى الرفيع الذي أظهره في دراسته العسكرية على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، وما أبداه من التزام كنموذج إماراتي مشرّف في هذا الصرح العسكري العريق الذي تخرّجت منه على مر سنوات نخب من قادة المنطقة والعالم، متمنياً له دوام النجاح في حياته والتوفيق في خدمة الوطن.

من جانبه، أكد سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن القيم النبيلة الراسخة التي تعلّمها في مدرسة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي غرسها سموّه في نفوس جميع أبناء الإمارات من حب الوطن والتفاني في تأكيد مقومات رفعته، كانت الحافز له دائماً في مسيرته الأكاديمية لتحقيق أعلى درجات التفوّق.

وكان سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم قد حصل خلال حفل تخريج الدفعة /241/ من منتسبي أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية أمس (الجمعة) على سيف الشرف لفئة الطلاب الدوليين"، كرابع خريج من دولة الإمارات ينال هذا التكريم في تاريخ الأكاديمية، كما تلقّى سموّه جائزة التفوّق لتحقيق المركز الأول للطلاب الدوليين في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليكون بذلك الخريج الإماراتي الوحيد الحاصل على هذين التقديرين معاً.