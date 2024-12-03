أحمد بن محمد: يوم خالد في تاريخنا

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن يوم الثاني من ديسمبر 1971 الذي شهد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم جميعاً، كان إيذاناً بانطلاقة مباركة لدولة فتيّة نحو آفاق رحبة من التقدم والنماء، ضمن نهضة شاملة طالت المجالات كافة، لتتواصل فصولها بمداد من صدق العزيمة وعمق الانتماء.

وقال سموّه، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، إنه في هذه المناسبة الوطنية الغالية نتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، داعين الله أن يحفظ لبلادنا قيادتها الرشيدة وأن يُسدّد خطاهم، وأن يصون وطننا الغالي عزيزاً شامخاً ليحيا أبناؤه في رغد وأمان واطمئنان، وأضاف سموّه أنه في هذا اليوم الخالد في تاريخنا نستذكر إنجازات نستلهم منها مستقبلاً واعداً لوطن يفاخر بقيادته الاستثنائية، التي قدمت بحكمتها نموذجاً فريداً للنجاح بين الأمم برؤية صادقة وعزم لا يلين، لتتصدّر الإمارات مراتب رفيعة بين أكثر الدول تقدماً في العالم.