نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات إلى القمة الخليجية الـ 45 في الكويت

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. يرأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات إلى القمة الـ 45 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها يوم غدٍ الأحد دولة الكويت الشقيقة.

ويضم وفد الدولة إلى القمة عدداً من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.