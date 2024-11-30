إقامة دبي: استئناف العمل بمراكز تسوية أوضاع المخالفين الأربعاء

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تمتد من اليوم السبت 30 نوفمبر الجاري حتى يوم الثلاثاء الثالث من ديسمبر المقبل.

وأفادت الإدارة بأن عملياتها ستستأنف يوم الأربعاء الموافق الرابع من ديسمبر 2024، إذ تفتح مراكز تسوية أوضاع المخالفين في منطقة العوير ومراكز «آمر» المنتشرة في إمارة دبي أبوابها وفقاً لساعات العمل المعتادة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات الطارئة يمكن مراجعة مركز سعادة المُتعاملين في مطار دبي الدولي مبنى 3 صالة (القادمون) الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، والتواصل عبر الرقم المجاني 8005111. ودعت الإدارة جميع المستفيدين من مهلة تسوية أوضاع المخالفين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر 2024 معربة بهذه المناسبة الوطنية عن فخرها واعتزازها بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، مؤكدة التزامها المستمر بخدمة الوطن والمقيمين على أرضه.