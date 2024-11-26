«الهوية والجنسية» تتيح إصدار تصريح مغادرة إلكترونياً

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خدمة إصدار تصريح مغادرة من الدولة، إلكترونياً، سواء عبر الحساب الشخصي لطالب التصريح، أو حساب الشركات، أو عن طريق مكاتب الطباعة.

وحدّدت الهيئة ست خطوات لإصدار التصريح، تبدأ بالدخول إلى الحساب من خلال الهوية الرقمية UAE PASS، ثم اختيار خدمة إصدار تصريح المغادرة، ثم اختيار النوع (أفراد الأسرة المقيمون – العمالة المساعدة - العمال – الملفات الملغاة)، ثم اختيار الشخص المعني لإصدار تصريح المغادرة له، ثم تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها أينما انطبق، مع تسديد الرسوم، وأخيراً تسلّم تصريح المغادرة من خلال البريد الإلكتروني، ومغادرة الدولة خلال المدة المحددة في التصريح.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الحصول على خدمة إصدار تصريح المغادرة بكل سهولة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة SMARTSERVICE.ICP.GOV.AE، أو التطبيق الذكي UAEICP SMART.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على موقعها الإلكتروني، ضرورة التزام المخالفين الذين حصلوا على تصاريح مغادرة ضمن مهلة تعديل الوضع، بمدة صلاحية التصريح المقررة بـ14 يوماً.

ونبهت إلى أنه يتوجب على الحاصلين على تصريح مغادرة التوجه إلي أقرب منفذ للمغادرة، قبل انتهاء مدة التصريح أو انتهاء فترة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في 31 ديسمبر المقبل، حيث سيسمح بمغادرة المخالف الذي لديه تصريح مغادرة خلال فترة المهلة، حتى لو انتهت مدة التصريح خلال تلك الفترة، ونبهت إلى أنه سيتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائياً عند تعذر المغادرة خلال فترة المهلة.

وأشارت إلى أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى، وجود جواز سفر ساري المفعول، أو وثيقة عودة سارية من دون تحديد مدة السريان.

ونصحت المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بمغادرة الدولة، بحجز تذكرة السفر بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتصريح المغادرة.

وخيّرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مخالفي قوانين الدخول والإقامة في الدولة، بين مغادرة الدولة من دون وضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، أو تصحيح أوضاعهم للإقامة بشكل قانوني داخل الدولة.

وبدأت الهيئة، مطلع سبتمبر الماضي، في تنفيذ مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، وتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، فيما بادر آلاف المخالفين إلى تقديم طلبات تعديل أوضاعهم خلال الفترة الماضية من المهلة، سواء بتسوية وضع إقاماتهم أو المغادرة.

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة للمخالفين، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة.

وحثتهم على استغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة، باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.

وأشارت إلى أنه يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقنصليات للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة.

«الهوية والجنسية»:

ضرورة التزام المخالفين

الذين حصلوا على تصاريح مغادرة، ضمن مهلة تعديل الوضع، بمدة صلاحية التصريح المقررة بـ14 يوماً.