نيابة عن رئيس الدولة في «قمة العشرين».. ولي عهد أبوظبي يصل إلى البرازيل

وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في زيارة رسمية، لحضور أعمال قمة مجموعة العشرين في دورتها الـ19، التي ستُعقد خلال يومَي 18 و19 نوفمبر الجاري، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

يرافق سموّه، خلال الزيارة، وفد رسمي يضم وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة، أحمد علي الصايغ، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، وسفير الدولة لدى البرازيل، صالح أحمد سالم السويدي، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وليد المقرب المهيري.