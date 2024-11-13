آمنة الضحاك: الإمارات أثبتت ريادتها في قيادة العمل المناخي

أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك ، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة أثبتت ريادتها في قيادة العمل المناخي والذي ظهر جليا خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي والخروج بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي الذي حظي باهتمام العالم.

وقالت آمنة الضحاك ، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، إن الإمارات تشارك في المؤتمر بوفد رفيع المستوى يضم أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف إبراز جهود وقيم الدولة المرتبطة بشكل أصيل بمبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة والعمل المناخي على المستوى العالمي.

وأشارت آمنة الضحاك إلى أن الإمارات تؤمن دائما أن التواجد والمشاركة في هذه المنصات متعددة الأطراف والعمل على التعاون الدولي المشترك هو الحل للكثير من التحديات التي تواجه العالم اليوم وعلى رأسها التغير المناخي.

وأضافت آمنة الضحاك أن الإمارات تشارك في COP29 بجناح وطني يضم برنامجا تفاعليا وثريا يشتمل على 67 برنامجاً وأكثر من 250 متحدثاً وما يزيد عن 40 جهة تساهم في تقديم المحتوى الذي نبرز من خلاله السرد القصصي المناخي الإستراتيجي لقصة الإمارات المُلهمة مع العمل المناخي وإنجازاتها في هذا الشأن منذ تأسيسها.

وقالت آمنة الضحاك إن دولة الإمارات تعمل خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29 مع جميع دول العالم والأطراف لتسريع العمل المناخي الدولي وضمان تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي وتحقيق توجهات العمل المناخي بهدف الإبقاء على مسار الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية للحفاظ على كوكب الأرض.

وأضافت آمنة الضحاك أن مشاركة الإمارات في المؤتمر تهدف أيضا إلى البناء على الإنجازات التي حققتها وتوظيف قدراتها وخبراتها في المساهمة الفاعلة في العمل المناخي العالمي خاصة في ما يتعلق بتعزيز التمويل في خدمة قيادة تحول عادل ومنصف للطاقة في العالم.