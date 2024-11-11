الإمارات تستضيف الاجتماع الدوري الـ 18لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية غداً

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة غدا (الثلاثاء) الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويترأسه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى جانب الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول المجلس.

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بهذه المناسبة أهمية الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنسيق المواقف بما يحقق رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطلعات شعوب دول المجلس للمضي قدما في مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة الأعضاء وقال إن ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات تتطلب منا تكثيف أعمالنا، وتعزيز جهودنا انطلاقا من الأهداف والغايات التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواصلة ما أنجزه هذا الاجتماع الدوري خلال السنوات الماضية بما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات التشريعية، وما تسهم به الدبلوماسية البرلمانية، من دعم توجهات دولنا في طرح القضايا ذات الأولوية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

من جهته أكد معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء على وحدة العمل الخليجي وأمنه واستقراره ودعم وتعزيز العلاقات الخليجية الأخوية وتنسيق المواقف لدعم العمل المشترك سعياً لكل ما يحقق النمو والازدهار لدول الخليج وشعوبها.

ونوه معاليه في - تصريح صحفي عقب وصوله للمشاركه في الاجتماع - بالدعم الكبير الذي يقدمه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاجتماعات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرصهم الدائم على تفعيل ودعم التنسيق البرلماني بين مجالس الدول الأعضاء لكل ما من شأنه أن يعزز العمل الخليجي المشترك.

وأعرب معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ عن تطلعه إلى أن يُسهم الاجتماع الثامن عشر للمجالس التشريعية الخليجية والذي يُعقد في دولة الامارات العربية المتحدة بنتائج ومخرجات متميزة تعمل على توثيق عرى التعاون والتنسيق الخليجي المشترك بين المجالس الخليجية سعياً لكل ما من شأنه دعم مسيرة العمل البرلماني الفعّال وبما يلبي التطلعات والآمال .

وأكد أهمية الاجتماع لما يشكله من فرصة سانحة وسط هذه الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم سعياً لتنسيق المواقف الخليجية المشتركة والتباحث في الشؤون البرلمانية وعلاقات المجالس التشريعية الخليجية مع مُختلف البرلمانات والتجمعات ذات الصلة، نظراً لما ستحققه هذه العلاقات من فرص لدعم النمو والازدهار والتنمية المستدامة.

وعبر معاليه عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وللمجلس الوطني الاتحادي ممثلاً بمعالي صقر غباش رئـيس المجلس على كرم الضيافة مشيداً بحسن الإعداد والترتيب المسبق للاجتماع الدوري الثامن عشر للمجالس التشريعية الخليجية والذي جاء بالتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبر عن ثقته بأن رئاسة معالي صقر غباش لهذا الاجتماع ستحقق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها الجميع.

من جهته أكد سعادة حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر أهمية تعزيز التعاون البرلماني الخليجي، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة تتطلب تكثيف الجهود البرلمانية المشتركة وتوحيد المواقف بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات المتزايدة التي تحيط بالمنطقة.

وشدد سعادته في تصريح لدى وصوله أبو ظبي لترؤس وفد مجلس الشورى القطري المشارك في أعمال الاجتماع الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة على أن هذا التعاون البرلماني لا يقتصر على توطيد العلاقات بين المجالس التشريعية فقط، بل يمتد إلى دعم الاستقرار السياسي والأمني في دول الخليج العربية، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات بصورة جماعية ومنسقة.

ونوه سعادته إلى أن هذا الاجتماع الدوري يوفر فرصة ثمينة للتشاور وتبادل الرؤى حول قضايا الأمن والتنمية والاقتصاد، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتقدم في مختلف القطاعات التي تخدم مصالح شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

وعبر عن سعادته بوجوده في أبو ظبي، مشيداً بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي تجسد عمق الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز التعاون والتكامل لتحقيق تطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون نحو مزيد من التقدم والازدهار.

من جهته أعرب سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤكدا أن هذا الاجتماع يُجسد حرص المجالس التشريعية الخليجية على تعزيز التعاون والتكامل، بما يسهم في توطيد الروابط الاجتماعية والثقافية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية، ويخدم تطلعات دولنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقرارًا.

وقال إنه لمـن دواعـي سرورنا أن نلتقـي معـاً في هـذا الجمع المُبارك في هذا البلد الطيب تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" وأن نوجه كلمة شكر وامتنان على رعاية واستضافة هذا الاجتمـاع الخليجي الهـام وحفـاوة الاستقبـال وكـرم الضيافـة، وهـذا ليـس بغريب على إمــارات الخيـر والعطـاء، وكلنا ثقة في معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في ظل رئاسته الاجتماع.

وأضاف أن التوجيهات والرؤية السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تُعد بوصلة لنا في مثل هذه الاجتماعات والتي تؤكد على تعزيز التلاحم بين دولنا ومؤسساتنا.. ونسعى، مستلهمين هذه الرؤية، إلى تحقيق المزيد من التنسيق بين مجالسنا التشريعية، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية الهامة، بما يتماشى مع طموحاتنا ورؤيتنا المستقبلية في مجالسنا التشريعية، وأننا نؤكد على أهمية العمل المشترك لتطوير شراكات استراتيجية مستدامة تساهم في تحقيق الرخاء والاستقرار لدول مجلس التعاون.

من جهته اكد معالي أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أهمية الاجتماعات واللقاءات البرلمانية الخليجية المشتركة، مع ما تمثله من امتداد لرسوخ الروابط الأخوية المتجذرة، والمرتكزة على الهوية الخليجية العريقة، المستنيرة برؤى ودعم قادة دول مجلس التعاون، في سبيل تعزيز المواقف والتوجهات المشتركة، من أجل حاضر مزهرٍ، ومستقبل تنموي مستدام.