سيف بن زايد يكرّم فِرَق الاتحاد المتميزة

بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كرّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، وفق معايير شملت الابتكار والأثر الإيجابي على المجتمع، وقدرتها على تعزيز سمعة الإمارات دولياً.

حضر التكريم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن الإنجازات الكبيرة التي تواصل دولة الإمارات تحقيقها، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي ثمار الجهود المخلصة من الفرق الوطنية التي ضربت أروع الأمثلة في الوفاء للوطن، من خلال مزيد من الاجتهاد والعطاء النوعي، ومزيد من التميز والإبداع في العمل، فكان لجهدهم وعطائهم وتميزهم دور كبير في إنجاز المشاريع والرؤى الوطنية.

وأعرب سموّه عن فخره واعتزازه بتكريم فرق الاتحاد الوطنية التي حققت إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز مسيرتنا التنموية المستدامة، التي تزداد كل يوم قوة ورسوخاً، مدفوعة بعزيمة وإصرار أبناء الوطن المخلصين، الذين بات التميز والإبداع دربهم في كل المجالات. وقال سموّه: «تزداد قيمة الجهد والعمل الوطني وأثره، عندما يكون جهداً جماعياً، وهو ما تؤكد عليه قيادة الإمارات دائماً بأن الإنجازات الكبرى تأتي دائماً بالتكاتف والعمل المشترك».

وكرّم سموّه أربعة فرق عمل وطنية، هي فريق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وفريق مشروع محطات براكة للطاقة النووية، والفريق الوطني للمنظومة الجديدة لتأشيرات الدخول والإقامة، والفريق الوطني للتوطين (نافس)، وذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تُختتم اليوم في أبوظبي.

يهدف تكريم فرق الاتحاد المتميزة إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها، ومساهمتها في تعزيز مكانة الدولة وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، حيث تم اختيار فرق الاتحاد المكرمة بناء على معايير شملت، الابتكار، والأثر الإيجابي على المجتمع، وقدرتها على تعزيز سمعة الإمارات دولياً.

وتمكن فريق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عام 2021، من التوقيع على 14 اتفاقية، والمصادقة على ست اتفاقيات، إضافة إلى اتفاقيات منجزة مع سبع دول من المتوقع إبرامها خلال هذا العام. وساهمت الاتفاقيات في وصول التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى رقم تاريخي هو تريليون و395 مليار درهم في النصف الأول من 2024، واستقطاب تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في 2023، بلغ 112.7 مليار درهم، وارتفاع عدد الشركات المسجلة في الإمارات حتى النصف الأول من 2024 إلى أكثر من مليون شركة مسجلة.

وتعد محطات براكة للطاقة النووية أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في الدولة، وتوفر حالياً 25% من احتياج الإمارات من الكهرباء، وهي أكبر مسهم في خفض البصمة الكربونية في المنطقة بالحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وأضافت دولة الإمارات كميات من الكهرباء النظيفة لكل فرد، أسرع من أي دولة بالعالم، 75% من هذه الكهرباء تنتجها محطات براكة التي تم تطويرها وفقاً لجدول قياسي، مقارنة بمحطات الطاقة النووية الأخرى في العالم، وتلبي محطات براكة الطلب المتزايد على الكهرباء، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة لتصبح منصة للذكاء الاصطناعي والصناعات الثقيلة التي تتطلب كميات هائلة من الكهرباء.

وأسهمت جهود الفريق الوطني للمنظومة الجديدة لتأشيرات الدخول والإقامة، في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال العيش والإقامة والاستثمار والسياحة، وتقديم خدمات منافسة، عبر إجراءات معززة لمكانة الدولة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزز استدامة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

ووصل عدد المسافرين عبر منافذ الدولة إلى 84 مليون مسافر خلال عام 2022، ارتفع إلى 108 ملايين مسافر عام 2023، فيما وصل خلال الفترة الماضية من العام الجاري إلى 93 مليون مسافر، وبلغت تصاريح الإقامة بعد تطبيق التحديثات تسعة ملايين تصريح، وعدد أذونات الإقامة 61 مليوناً.

وأسهمت جهود الفريق الوطني للتوطين (نافس) في وصول عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص إلى 116 ألف مواطن، من بينهم أكثر من 82 ألف مواطن، تم توظيفهم منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، ومازالوا على رأس عملهم، وارتفع مجموع الشركات التي قامت بتوظيف مواطنين في القطاع الخاص، إلى 22 ألف شركة، وبلغت نسبة الزيادة في عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص خلال ثلاث سنوات 223.9%، فيما بلغ عدد المواطنين المستفيدين من «نافس» أكثر من 93 ألف مواطن.

وتُشكل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 الحدث الوطني الأبرز والأهم، الذي يشهد مناقشة تنفيذ الخطط التنموية والأولويات الوطنية لدولة الإمارات على مختلف المستويات خلال المرحلة المقبلة.