المستشفى الميداني الإماراتي يرفع علم الدولة في رفح بقطاع غزة

أحيا فريق المستشفى الميداني في قطاع غزة، ومتطوعو عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، يوم العَلَم الإماراتي، في ساحة المستشفى.

وشهد الحضور رفع العَلم الإماراتي وسط لفيف من الأطباء والمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي ومتطوعين من قطاع غزة، لمشاركة البعثة في رفع العَلم. ورفع رئيس البعثة الإماراتية الإغاثية في غزة، حمد النيادي، والحضور، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بهذه المناسبة، معرباً عن شكره لأبناء الشعب الفلسطيني الذين شاركوا البعثة هذه الاحتفالية.

من جانبه، هنأ النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أشرف جمعة، دولة الإمارات وشعبها وقيادتها الرشيدة بمناسبة يوم العلم الإماراتي، مشيراً إلى ما يحمله هذا اليوم من معانٍ سامية وراسخة.