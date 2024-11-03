ولي عهد الشارقة وسلطان بن أحمد القاسمي يشهدان مراسم رفع العلم في الشارقة

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن يوم العلم أحد الأيام الوطنية المهمة التي يحتفل بها أبناء وبنات دولة الإمارات العربية المتحدة في كل عام، تكريماً لرمز السيادة والعزة والكرامة، واعتزازاً بمعاني الوحدة والاتحاد والانتماء التي تعكس الولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، يرافقه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في جزيرة العلم مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات يوم العلم الذي تحتفل به الدولة في الثالث من نوفمبر.

وأشار سموه إلى أن علم الإمارات يمثّل اعتزازاً بالهوية الوطنية ويرسخها في نفوس أبناء الوطن، ورمزاً للتكاتف والتعاضد لتحقيق المزيد من الإنجازات والمحافظة على ما وضع لبناته القادة المؤسسون من أسس رصينة لبناء دولة حضارية قوية الأركان.

من جانبه أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن دولة الإمارات تحتفل في كل عام بيوم العلم، تأكيداً على قيمة رمز الدولة الذي يعلو في جميع المحافل رافعاً طموحات أبناء الوطن وإنجازاتهم التي تحققت بالاجتهاد والعلم والتمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بها.

وشارك في فعالية رفع العلم ضباط وأفراد من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، التي عزفت السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر فعاليات يوم العلم إلى جانب سموهما كل من، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري عموم الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة.