مكتب البعثات الدراسية يُسجل ارتفاعاً في أعداد الطلبة المبتعثين إلى الصين

تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حول أهمية توسيع منظومة التعليم العالي، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ارتفع عدد الطلاب المبتعثين للدراسة في جمهورية الصين الشعبية، ضمن «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميّزين علمياً»، إلى 64 طالباً وطالبة في عام 2024، بما يُجسّد عمق العلاقات الاستراتيجية والمصالح الحيوية التي تربط بين البلدين، وهي خطوة تهدف إلى دعم التعليم العالي، وتطوير الكفاءات الوطنية.

وأعلن «مكتب البعثات الدراسية» بديوان الرئاسة عن ارتفاع عدد المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية من خمسة طلاب خلال سنة 2023 ليصل إلى 70 طالباً حتى منتصف سبتمبر من السنة الحالية، وذلك لنيل درجتي البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات بالجامعات الصينية الرائدة، في حين يُخطّط المكتب لزيادة العدد إلى 300 طالب وطالبة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية المكتب الهادفة لتوفير فرص دراسية نوعية، تتوافق مع الأجندة الوطنية، وتُعزّز الشراكة الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب الأمين العام لديوان الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة مكتب البعثات الدراسية، أحمد بن محمد الحميري، عن تقديره للرعاية الكريمة التي يحظى بها المبتعثون للدراسة في الخارج من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مشيداً بالجهود التي يبذلها «مكتب البعثات الدراسية» لزيادة أعداد الطلبة المبتعثين إلى الصين.

وقال إن دولة الإمارات وجمهورية الصين ترتبطان بشراكة استراتيجية شاملة، وعلاقات عميقة، ارتقت في ظل القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، في المجالات المختلفة، ومن بينها قطاع التعليم العالي.

ورحّبت الجامعات الصينية بالطلبة الإماراتيين.

وأشاد عميد كلية التعليم الدولي في «جامعة شرق الصين للعلوم والتكنولوجيا»، الدكتور شاوبون لي، خلال حفل الاستقبال الذي نُظّم لطلبة المكتب، بحضور رئيس الجامعة، الدكتور زوان فوزهين، بمستوى العلاقات الصينية - الإماراتية في المجالات المختلفة، خصوصاً التعليمية.