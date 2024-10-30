رصد تجاوزات بيئية بمنشآت صناعية في الفجيرة

رصدت هيئة الفجيرة للبيئة تجاوزات ومخالفات بيئية في عدد من المنشآت الصناعية، ضمن حملتها الرقابية الشاملة في الإمارة، وأعلنت الهيئة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وذلك لضمان التزام المنشآت أفضل المعايير البيئية المعتمدة.

وأفادت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة المعلا، بأن الهيئة استأنفت المرحلة الثانية من الحملة الرقابية الشاملة، التي تهدف إلى رفع كفاءة معايير الأنظمة البيئية لممارسة الأنشطة الصناعية في إمارة الفجيرة، لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، ومجابهة تحديات تغير المناخ، وذلك في إطار سعي هيئة الفجيرة للبيئة المستمر نحو التميز والريادة في تطبيق أفضل المعايير البيئية في جميع الأنشطة الصناعية.

وأشارت إلى أن المرحلة شملت حملات رقابية متكاملة على عدد من المنشآت الصناعية، من بينها مصانع الإسمنت ومعالجة الزيوت، والبلاستيك، ومحطات تحلية المياه، ومعالجة المياه العادمة، وذلك بهدف تعزيز فعالية الرقابة البيئية، وضمان الامتثال للمعايير البيئية المعتمدة.

وأشارت إلى أن الهيئة رصدت تجاوزات ومخالفات بيئية من قبل منشآت صناعية، مؤكدة أن هيئة الفجيرة للبيئة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وتشمل فرض عقوبات وتوجيه تنبيهات لتعزيز التزامها القوانين والأنظمة البيئية على التزام الهيئة بالرقابة المستمرة لضمان التزام جميع المنشآت معايير الاستدامة البيئية وحماية البيئة الطبيعية، وذلك عبر فرق الامتثال البيئي التي تعمل على مدار الساعة، وتنفذ جولات دورية في مختلف أنحاء إمارة الفجيرة.

وأكدت المعلا أهمية التزام المنشآت اللوائح المحلية والاتحادية للمعايير والقوانين البيئية، ومنها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة، الذي يضع أسساً صارمة لممارسة الأنشطة الصناعية، بما يحفظ البيئة ويعزز الاستدامة، داعية أفراد المجتمع ليكونوا شركاء في حماية البيئة، من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات بيئية عبر الرقم المجاني 800368، تأكيداً على أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع، لضمان بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.