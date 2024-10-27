«زايد الإنسانية» و«الاتحاد النسائي» ينفذان مبادرة لـ «إغاثة المرأة اللبنانية»       

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، نفذت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية والاتحاد النسائي العام، بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، مبادرة لتوفير الاحتياجات النسائية الضرورية لإغاثة المرأة اللبنانية، في ظل الظروف الراهنة.

وتنبثق المبادرة من حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، نحو الاستجابة العاجلة، وتقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني الشقيق.

واستكملت مبادرة إغاثة المرأة اللبنانية، أخيراً، أعمال التعبئة والتجهيزات النهائية للمستلزمات الإغاثية النسائية في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، حيث شاركت فيها موظفات متطوعات من الاتحاد النسائي العام، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من موظفات الجهات الحكومية في أبوظبي، تمهيداً لنقلها بالسرعة القصوى إلى النساء المتضررات في جمهورية لبنان الشقيقة.

وأعرب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، عن شكره لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، على رعاية سموها والدعم غير المحدود لمبادرة توفير الاحتياجات النسائية الضرورية لإغاثة المرأة اللبنانية، ضمن حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقال سموه، إن المبادرة تهدف إلى تخفيف الوضع الإنساني للمرأة اللبنانية في مثل هذه الأوقات الصعبة، بما يجسد المبادئ الأخوية النبيلة التي تحرص عليها دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، وهي القيم الأساسية التي تنتهجها المؤسسة في مبادراتها الإنسانية، من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المجتمعات التي تواجه الحروب والصراعات.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أن التكاتف المجتمعي الإماراتي لدعم الأشقاء اللبنانيين، ما هو إلا نتاج لغرس طيب أرسى دعائمه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس قيم التكافل والتضامن التي تعبر عن أصالة المجتمع الإماراتي المتنوع، وتجسد المبادئ الأخوية النبيلة التي تحرص عليها دولة الإمارات.

وأكد المدير العام للمؤسسة، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن مبادرة إغاثة المرأة اللبنانية التي تحظى بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، تأتي استكمالاً للجهود المبذولة في حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، التي شارك فيها أفراد وهيئات المجتمع الإماراتي الحكومية والخاصة، والجهات الخيرية والإنسانية، وهذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب اللبناني الشقيق، وتجسّد التزام الدولة وقيادتها وشعبها الراسخ بقيم التضامن والتعاون، والسعي دائماً إلى أن تكون في مقدمة الدول التي تقدّم يد العون والدعم والمساندة للإنسانية، موضحاً أن المبادرة من شأنها تقديم العون لعشرات الآلاف من النساء في لبنان الشقيق على وجه السرعة، للتخفيف من معاناتهن في تلك الظروف الصعبة، متوجهاً بالشكر للفرق التطوعية من النساء اللائي شاركن في تنظيم وتعبئة المواد الإغاثية المقدمة لأخواتهن من الشعب اللبناني.

بدورها، قالت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، نورة السويدي، إن دولة الإمارات عمقت مفهوم العمل الخيري والإنساني ليصبح سمة مجتمعية وقاعدة راسخة، مستفيدة من الإرث الأخلاقي الذي رسّخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي تسير عليه مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وتنتهجه القيادة الرشيدة في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني لجميع الدول والمجتمعات والشعوب المحتاجة أو المتأثرة من تداعيات الكوارث والأزمات، موضحة أن دولة الإمارات تؤكد من خلال هذا الإسهام الإضافي لمبادرة «إغاثة المرأة اللبنانية»، التزامها الثابت بدعم المتضررين من النزاعات، خصوصاً النساء والأطفال الذين يشكلون غالباً الفئات الأكثر ضعفاً، وذلك بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) التي أخذت على عاتقها دوماً الاهتمام بقضايا المرأة حول العالم، من خلال أيادي سموها البيضاء الممتدة بسخاء، لتخفيف معاناة النساء وتوفير احتياجاتهن الأساسية، انطلاقاً من معاني الإخاء والإنسانية النابعة من إحساس قلب أم تشعر بمعاناة الأمهات والنساء في مختلف دول العالم، جراء ما يواجهن من تحديات وصعوبات وأزمات.

نهيان بن زايد:

التكاتف المجتمعي الإماراتي لدعم الأشقاء اللبنانيين، نتاج لغرس طيب أرسى دعائمه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.