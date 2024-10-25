رئيس الدولة يعزي هاتفياً الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي

أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية التركية الصديقة، رجب طيب أردوغان، عبّر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، والصبر والسلوان لذوي الضحايا.

وأكد سموه خلال الاتصال الهاتفي تضامن دولة الإمارات مع تركيا، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي. من جانبه، شكر الرئيس رجب طيب أردوغان، صاحب السموّ رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات من كل مكروه، منوهاً بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما.