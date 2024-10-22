أمطار متفاوتة الشدة من الأربعاء إلى الجمعة

أفاد المركز الوطني للأرصاد، أنه نتيجة تأثر المنطقة الشرقية برياح شرقية رطبة من بحر عمان يوم الأربعاء ومع وجود الجبال الشرقية تعمل على تكون سحب ركامية محلية شرقاً وشمالاً مع فرصة سقوط أمطار.

وذكر أنه خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين ، تتقدم كتلة هوائية رطبة من بحر العرب باتجاه الدولة يتزامن معها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة نسبياً مما يؤدي لتكون بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة الشرقية والغربية مع فرصة سقوط أمطار.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في نشرته عن الحالة الجوية، أن هناك فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً مع سقوط أمطار نهاراً ، غدا الأربعاء، إضافة إلى فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق خاصة شرقاً وغرباً يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً يومي الخميس والجمعة

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار و الأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً يومي الخميس والجمعة في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.