الإمارات تُرسل 120 طناً من الإمدادات الإنسانية إلى اللبنانيين

تواصل دولة الإمارات دورها الإنساني العالمي الرائد نحو الاستجابة العاجلة لدعم الأشقاء اللبنانيين في الأزمة الحالية، بإرسالها ثلاث طائرات إلى لبنان وسورية خلال هذا الأسبوع، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية المشتملة على المواد الطبية والغذائية وسيارات الإسعاف ومستلزمات الإيواء، ضمن الحملة الإغاثية الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر (IFRC).

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية الإضافية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، حيث تواصل دولة الإمارات الجسر الجوي الإغاثي عبر إرسال طائرتين إلى جمهورية لبنان الشقيقة، وإرسال طائرة إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، دعماً للأشقاء اللبنانيين اللاجئين في سورية.

وفي هذا السياق، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان محمد الشامسي، أن استمرار تدفق المساعدات الإماراتية إلى الأشقاء اللبنانيين يعكس الالتزام الإنساني لدولة الإمارات بالوقوف مع الشعوب والمجتمعات في أوقات الأزمات، ويعبر عن النهج الإماراتي الراسخ نحو تقديم المساعدة ومدّ يد العون للمتأثرين والجرحى والمصابين، ويأتي ضمن القيم الراسخة لإغاثة ومساعدة المنكوبين والمتضررين في مثل هذه الظروف الطارئة والتحديات الملحة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، واهتمامها البالغ ودعمها غير المحدود للعمل الإنساني.

وأضاف: «تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين، سعياً للتعافي المبكر، وتحقيقاً للأمن والاستقرار في جميع مناطق الصراعات والأزمات في العالم». وأوضح أن دولة الإمارات أرسلت حتى الآن 12 طائرة حملت على متنها 515 طناً من المساعدات الإغاثية المتنوعة، دعماً للأشقاء اللبنانيين في ظل الظروف الحرجة التي يمرون بها.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان» انطلقت بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مطلع الشهر الجاري، ويتم تجميع المساعدات الإغاثية بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بالتنسيق مع كل المؤسسات المانحة والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال، ومختلف أفراد المجتمع من جميع الجنسيات والفئات، من الثامن إلى 21 أكتوبر الجاري.

طيور الخير

إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية «طيور الخير» للإسقاط الجوي الـ51 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة، مواصلة جهودها المستمرة لدعم الأهالي في المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها.

وبلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ إنطلاق عملية «طيور الخير» 3463 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وشكلت دولة الإمارات من خلال عملية طيور الخير لوحة إنسانية أسهمت في رفع معاناة النازحين جراء الحرب، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشملت المساعدات مواد غذائية وإمدادات ضرورية لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها سكان القطاع، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقوم به دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن عمليات الإسقاط توقفت لفترة بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة، ويعد ذلك إجراء وقائياً لضمان سلامة الفرق والمنشآت والمعدات، وتعزيز الإجراءات الأمنية، وفي مثل هذه الحالات يعتبر من الأولويات للحفاظ على الأرواح والممتلكات.