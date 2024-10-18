توقعات بسقوط أمطار اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مع سحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز في بيانه اليومي، أمس، أن الرياح تكون جنوبية شرقية وشمالية شرقية من 15 إلى 30 وقد تصل إلى 50 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:18، والمد الثاني عند الساعة 02:06، والجزر الأول عند الساعة 19:41، والجزر الثاني عند الساعة 07:32.

أما بحر عُمان فيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:20، والمد الثاني عند الساعة 22:53، والجزر الأول عند الساعة 16:02، والجزر الثاني عند الساعة 04:29.