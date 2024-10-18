محمد القرقاوي: الإمارات شريك عالمي في تصميم وصناعة فرص المستقبل

اختتمت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية 2024، الذي عقد في دبي في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة لـ500 شخصية عالمية، تضم نخبة من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين والمفكرين ورواد الأعمال، من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع، من 80 دولة حول العالم، عملوا معاً على ترسيخ فهم مشترك للتحولات المستقبلية، وتحقيق توافق لسبل مواكبتها، وبحثوا الآليات التي يمكن للحكومات تبنيها لتعزيز قدرات وإمكانات مواطنيها ومجتمعاتها، وإعداد الاقتصادات والموارد للاستفادة من فرص المستقبل.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات رسخت ريادتها مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل، إذ جعلت قيادتها الرشيدة صناعة المستقبل مهمة أولى ونموذجاً تشاركه مع دول العالم، لتصبح شريكاً عالمياً موثوقاً في تصميم وصناعة فرصه، وتطوير وابتكار أفضل الحلول التي تدعم النمو الاقتصادي، وتمكّن الحكومات من إشراك مختلف القطاعات والفئات المجتمعية في بناء غد أفضل.

وقال محمد القرقاوي، إن «ميدان تصميم المستقبل ليس مكاناً للسياسات الانعزالية، بل منصة عالمية مفتوحة لمشاركة المعرفة التي تشكل ضمانة للمستقبل، وهذا محور رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها وفلسفة قيادتها التي تتبنى نهج الشراكات والتعاون الدولي في التزام لتوسيع أثر الابتكار في تعزيز مسيرة صناعة المستقبل عالمياً».

وأضاف: «نلمس الآن أثر التعاون بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي الممتد لأكثر من عقدين، الذي أصبح نموذجاً تنموياً دولياً ريادياً نشهد نتائجه النوعية على المستوى العالمي في فضاءات متعددة، أبرزها تبنّي منظومات استشراف المستقبل، وتطوّر نماذج العمل الحكومي الاستباقي، والتركيز على السياسات والرؤى الاستراتيجية».

وسعت «مجالس المستقبل العالمية 2024» إلى التوصل إلى فهم عالمي مشترك للتحولات المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية، والعمل على تحقيق توافق دولي على آليات مواكبتها، وتعزيز التفكير الابتكاري لصياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولاً ومرونة، وبحثت سبل تعزيز الحكومات للتنمية الاقتصادية وبناء القدرات والمهارات وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

وناقش 30 مجلساً فرص المستقبل في خمسة مجالات، هي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والاقتصاد والمالية، والمجتمع.

وتضطلع مجالس المستقبل العالمية بدورين أساسيين، أولهما استكشاف الفرص المستقبلية والإمكانات التحوّلية في موضوعات حيوية لمستقبل الاقتصاد العالمي والعمل الحكومي والكوكب، عبر تشارك أدوات الذكاء الاستراتيجي وطرح الأفكار الجديدة المبتكرة، وربط المفكرين بآلية عمل عابرة للتخصصات والقطاعات والجغرافيات، وثانيهما توفير منصات ريادية لاختبار المسارات المستقبلية، وإعادة تصميم النظم بشكل أفضل وأكثر مرونة واستجابة وتفاعلاً لمقاربة القضايا العالمية المعقدة بحلول فاعلة تحقق التحولات المنهجية الإيجابية مستقبلاً.

وشكّلت مخرجات اجتماع أعضاء «مجالس المستقبل العالمية 2024» من 80 دولة في دبي، الذين يمثلون مختلف القطاعات والتخصصات، مادة داعمة لمحتوى التقرير السنوي الذي يعكس زخم الأفكار والاقتراحات والتصورات التي يتوصل إليها المشاركون في الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية، وتستشرف معالم التوجهات المستقبلية المرتقبة على مستوى العالم، التي تشكل معالم أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس.

ومن المخرجات البارزة لاجتماع مجالس المستقبل العالمية 2024 في دبي، ضرورة عمل مصممي السياسات والحكومات وقطاعات الأعمال والشركات العالمية على إعداد المواهب المستقبلية، وتمكين القوى العاملة الحالية للتحوّل الجذري الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في مستقبل الوظائف والأعمال.

واستند الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية إلى ركائز ثلاث، شملت التعاون على توليد وتطوير أفكار جديدة وتفكير مبتكر لتحديد التحديات المستقبلية واستشراف حلول نوعية لها، إلى جانب ترسيخ الخبرات المبنية على المعرفة والتجارب والمعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث، بما يوفر أساساً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تكريس اعتماد النهج متعدد التخصصات والنظم، الذي يتميز بكونه عابراً للقطاعات والجغرافيات، لما فيه تحقيق التعاون وتكامل الجهود والأفكار بين قادة الرأي من الحكومات وقطاعات الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وغطّت جلسات «مجالس المستقبل العالمية 2024» في دبي تحديات ملحّة عالمية، شملت مستقبل الذكاء الاصطناعي، ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات، واقتصاد الرعاية، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي والمائي، والميتافيرس، والتنقل ذاتي القيادة، واقتصادات الانتقال العادل، والمستقبل الجيوسياسي، والاستثمار المسؤول، والفضاء، والسياحة المستدامة، ونظافة الهواء، والمخاطر المركّبة، والبيانات العادلة، وتحوّل الطاقة، والعيش المحايد مناخياً، والأحياء التركيبية، ومستقبل المدن، والحوكمة الرشيدة، ومستقبل النمو، والأمن والطبيعة، والعمل الإنساني المناخي، واقتصاد الكم، والتصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، وخلق فرص العمل، والنظم المالية المرنة، والاستخدام المسؤول للموارد، وسياسات التكنولوجيا، ومستقبل التجارة والاستثمار، والحفاظ على المسار في الذكاء الاصطناعي، وإعادة تصور النمو، والصحة النفسية في العمل، والاقتصاد الأخضر العادل.

وركزت المجالس على ملفات رئيسة، شملت الابتكار من أجل نمو شامل، والعمل من أجل المناخ، وصون الطبيعة، وتحوّل الطاقة، وبناء الثقة لتعزيز التعاون العالمي.

محمد القرقاوي:

. دولة الإمارات جعلت صناعة المستقبل نموذجاً ريادياً تشاركه مع العالم.

. نلمس الآن أثر التعاون بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي الممتد لأكثر من عقدين.

. 500 خبير في 30 مجلساً شاركوا في اجتماع هذا العام بدبي.