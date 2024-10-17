«يوم الأمن السيبراني» يناقش التهديدات الناشئة ومكافحة الاختراق

يواصل معرض جيتكس غلوبال 2024 برامجه، حيث تضمنت فعاليات أمس، «يوم الأمن السيبراني» الذي تناول التهديدات الناشئة واستراتيجيات مكافحة الاختراق، والأدوات التي تحتاجها المؤسسات في العالم الرقمي، فيما سلطت فعالية «AI Super Tuesday» الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكارات، الضوء على رسم ملامح مستقبل المجتمع والصناعة.

وقال الرئيس العالمي المدير التنفيذي لمجموعة علم الأحياء الحاسوبي - الطب الدقيق وعلم الأحياء الحاسوبي في شركة الأدوية العالمية «سانوفي»، الدكتور شمير خضر، خلال جلسة بعنوان «القفزة التالية في الطب: هل نحن على حافة تطور جذري؟»، إن اكتشاف الأدوية في المتوسط يستغرق ما بين 10 و15 عاماً وتبلغ كلفة المشروع الواحد ما بين 1.5 وملياري دولار، معرباً عن تأييده للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وقيمته في كامل المنظومة، للوصول إلى تقليل تكاليف التطوير، وتبسيط أسلوب اكتشاف الأدوية.

من جهتها، أوضحت نائب رئيس الأبحاث المركزية والتكنولوجيا في شركة إيرباص بألمانيا، إيزابيل جراديرت، أن الطيران جزء لا يتجزأ من نسيج الصناعات الرائدة عالمياً، وهو أحد القطاعات التي تحتاج أكثر إلى الحوسبة، لافتة إلى أهمية الحوسبة الكمية وقدرتها على حل أكثر تحديات الفضاء الجوي تعقيداً.

وتعرّف الجمهور إلى «BabyX» وهي محاكاة تفاعلية لطفل رضيع يشبه الإنسان بواسطة الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الذكاء الاصطناعي البيولوجي ونظام تشغيل يسمى «Brain Language»، تساعد التفاعلات الكيميائية العصبية المحفزة «BabyX» في تحديد كيفية رد الفعل، وهي ميزة قد تحقق تغييرات جذرية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المستقبل. وسلطت فعاليات «Super AI Tuesday»، الضوء على دور الحوسبة عالية الأداء في قيادة جهود البشرية للوصول إلى الجيل القادم من الطائرات.