"تاكسي دبي" تطلق أكبر منصة تنقل رقمي في الإمارات

أطلقت شركة تاكسي دبي عن إطلاق أكبر منصة للنقل الرقمي في المنطقة، بالشراكة مع شركة "بولت Bolt" الرائدة في مجال النقل الرقمي لأول مرة في الدولة، بهدف لتقديم حلول مبتكرة تعزز تجربة التنقل الرقمي وتوسع نطاق خدمات النقل الذكي في الإمارة بما يتماشى مع استراتيجية النمو لشركة تاكسي دبي.

وبموجب الاتفاقية، ستكون بولت الشريك الاستراتيجي لتاكسي دبي في توفير خدمات النقل الرقمي والحجز الالكتروني في دبي.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في معرض جيتكس 2024، بحضور معالي إيركي كيلدو، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية إستونيا، وسعادة عبدالمحسن ابراهيم كلبت رئيس مجلس ادارة شركة تاكسي دبي وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة.

وستتيح منصة بولت الرقمية لتاكسي دبي فرصة الاستفادة بشكل أكبر من سوق سيارات الأجرة والنقل الإلكتروني في دبي والذي تبلغ قيمته 6 مليارات درهم.

وتشكل هذه الشراكة خطوة جديدة في إطار خطط بولت التوسعية الطموحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتأتي في أعقاب نجاح أعمالها في المملكة العربية السعودية منذ عام 2017، بالإضافة إلى إطلاق خدماتها في مصر في وقت سابق من هذا العام.

وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، إن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تجمع شركة تاكسي دبي، التي تمتلك أكبر أسطول مركبات في الإمارات بأكثر من 6000 مركبة تاكسي وليموزين، وشركة بولت، الرائدة عالميًا في مجال التنقل المشترك، تعد نموذجا رائدا من خلال توحيد نقاط القوة لدى الشركتين وتدعم طموحات تاكسي دبي وتوسيع آفاقها في النمو والريادة.

وأكد الفلاسي أن هذه الخطوة تعكس التزام تاكسي دبي بدعم توجهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي نحو تحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى الحجز الإلكتروني خلال السنوات القادمة والذي سيسهم بشكل كبير في ترسيخ المكانة الرائدة لتاكسي دبي ويدعم دورها المحوري في صناعة مستقبل التنقل الحضري في الإمارة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بولت، إن الشراكة الاستراتيجية بين بولت وتاكسي دبي ستنعكس إيجاباً على جودة حياة سكان المدينة والبيئة في آن واحد من خلال توفير منصة للتنقل المشترك في الامارة، مما سيقلل الحاجة لاستخدام السيارات الخاصة لاسيما وأن عدد السيارات المسجلة في الإمارات يتجاوز 3.5 مليون، ما يساهم في تقليل الازدحام.

وستتيح هذه الشراكة لتاكسي دبي فرصة الاستفادة من البنية التحتية والتقنيات المتطورة التي طورتها شركة بولت، مما سيعزز القدرات التشغيلية للشركة عبر دمج أحدث الحلول الرقمية لحجز المركبات في منظومة النقل في دبي. إضافةً إلى ذلك، ستتمكن تاكسي دبي من الاستفادة من الانتشار العالمي لشركة بولت، مما يمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء عالمية واسعة.