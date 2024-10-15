«تصريح».. بوابة ذكية تسهّل دخول الأفراد والشركات إلى الموانئ «في ثوانٍ»

أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2024»، 10 مشروعات في مجالات الأمن الجمركي واللوجستي، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي العالمية، وتقديم تجربة رقمية متكاملة في العمل الجمركي والأمني.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم: «حددت أجندة دبي الاقتصادية D33 عدداً من المستهدفات لرفع تجارة دبي الخارجية، وتنمية الفرص في القطاعات الرئيسة والواعدة مثل القطاعات التجارية واللوجستية»، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة في «جيتكس غلوبال 2024» تنسجم مع هذه المستهدفات بتوفير تجربة جمركية فريدة واستثنائية تلبي احتياجات المتعاملين، وتعكس الالتزام بالابتكار والتميز، إذ ستسهم المشروعات في تسهيل العمليات الجمركية وتقليل زمن التفتيش، وسهولة التقديم على طلبات الدخول للموانئ والمناطق الحرة، ما يعزز تنافسية دبي العالمية.

وتابع بن سليم: «نتطلع إلى أن تدفع هذه المبادرات النوعية إلى تسهيل التجارة، وخفض الكلفة وتقليص وقت المتعاملين، ما يدعم محورية دبي التجارية ويزيد تنافسيتها العالمية».

إلى ذلك، دشن الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، بحضور المدير العام لـ«جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، في أول أيام المعرض، بوابة «تصريح» الرقمية، وهي بوابة أمنية ذكية مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لقراءة التصاريح الرقمية عبر خاصية الماسح الرقمي، لتسهل حركة دخول الأفراد والشركات إلى الموانئ والمناطق الحرة، إضافة إلى مشروع المنصة الذكية لخدمة المتعاملين.

وقال النيادي: «نقدم للعالم نموذجاً فريداً من الخدمات والحلول المستقبلية تتجاوز التوقعات في القطاعين الأمني والجمركي، حيث يعكس مشروع (تصريح) التزامنا الابتكار وتنفيذ حلول أمنية شاملة ومتكاملة، تلبي تطلعات متعاملينا وتحقق سعادتهم عبر تقديم تجربة سلسة ومرنة لتيسير حركة دخول الأفراد والشركات إلى الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي، وقد أسهم هذا التطوير الرقمي للمشروع في اختصار زمن رحلة المتعامل من أكثر من خمس دقائق لعبور البوابات الأمنية إلى ثوانٍ معدودة».

كما أطلق النيادي، يرافقه بوسناد، مشروع «التفتيش المتكامل» الخاص بـ«جمارك دبي»، الذي يتيح للمستوردين والشركات إجراء عمليات التفتيش على بضائعهم مباشرة في مقار مستودعاتهم، دون الحاجة إلى نقاط التفتيش التقليدية.

وقال النيادي: «من خلال تسهيل الإجراءات عبر نظام التفتيش المتكامل، سيتمكن القطاع التجاري في دبي من استقطاب الاستثمارات، سواء الخارجية أو الداخلية، عبر توسيع أعمال الشركات الكبرى الرائدة الموجودة فعلياً في السوق المحلية، وهو ما يدعم استدامة التنمية باعتبار القطاع التجاري أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تدعم الاقتصاد الوطني».

ومن المشاريع الرقمية الأخرى التي أطلقتها «جمارك دبي» خلال المعرض: التجربة الجمركية، ومشروع «شاحن»، والمنسق، ومركبة K9 المستدامة، ومشروع «أوكتا»، ومنصة المستودعات، والبرنامج الذكي لتدريب المفتشين.

. «التفتيش المتكامل» يتيح للمستوردين والشركات إجراء عمليات التفتيش على بضائعهم مباشرة في مقار مستودعاتهم.