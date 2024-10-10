ملتقى يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة حياة كبار السن

ناقش ملتقى خدمات كبار السن الـ13 لعام 2024، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة حياة كبار السن، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة بطرق تكنولوجية مبتكرة وفعالة.

وأوصى الملتقى الذي أقيم تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في خدمة كبار السن» بتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تقنية مبتكرة، مثل تطبيقات المساعدة الشخصية وأجهزة الاستشعار الذكية، التي تمكن كبار السن من التفاعل مع محيطهم بشكل أكثر استقلالية، وتقديم إشعارات وتنبيهات لأفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية عند الحاجة أو في حالات الطوارئ، وتوسيع استخدام الروبوتات المساعدة لتقديم الرعاية الصحية في أداء الأنشطة اليومية، مثل تذكيرهم بتناول الأدوية ومتابعة حالتهم الصحية، وإنشاء منصات رقمية ذكية تدمج بين مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية، ما يتيح لكبار السن الوصول بسهولة إلى الرعاية الصحية والاجتماعية عبر تطبيقات تفاعلية تدعم المتابعة عن بُعد وتقديم الاستشارات الطبية والاجتماعية بشكل مستمر، وتعزيز مفهوم الشيخوخة النشطة والمستدامة عبر نشاطات مجتمعية تهدف إلى إشراك كبار السن في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتنظيم فعاليات تناسب احتياجاتهم الجسدية والعقلية.

وأكد الملتقى أهمية تطوير شراكات مع القطاع الخاص لإطلاق برامج مسؤولية اجتماعية موجهة لتدريب كبار السن على استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين تفاعلهم مع المجتمع وزيادة استقلاليتهم، إضافة إلى إدراج كبار السن في عملية صنع القرار في ما يتعلق بالخدمات الموجهة لهم، من خلال إنشاء لجان استشارية مكونة من كبار السن وأصحاب الاختصاص، لضمان تقديم سياسات وخدمات متوافقة مع احتياجاتهم الفعلية.