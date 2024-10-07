بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.. حملة "الإمارات معكِ يا لبنان" تبدأ جمع التبرعات غداً

أعلن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية عن بدء جمع التبرعات لحملة الإمارات معكِ يا لبنان اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024، دعماً للشعب اللبناني الشقيق إزاء الأوضاع الإنسانية الحالية الصعبة والظروف الراهنة الحرجة، وبالتعاون مع المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة لجمع التبرعات النقدية والعينية،.كما سيتم تنظيم حملة لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية في الأوقات المحددة والمواقع المخصصة كما يلي:

-. يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً – في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

-. يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً – في محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (المبنى 1).

وسيشارك في تنظيم الحملة مجموعة كبيرة من المتطوعين من مختلف الجنسيات والجاليات في الدولة بالتنسيق مع منصة متطوعين التابعة لمؤسسة الإمارات، إضافةً إلى المنصات التطوعية الأخرى في مختلف الإمارات، وسيتم استقبال المساعدات النقدية عبر الحسابات البنكية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية التابعة للهيئة والجمعيات الرسمية بالدولة ، وسيكون استقبال المساعدات العينية بواسطة مخازن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة مصفح بأبوظبي والمخازن الأخرى في مدينة دبي الإنسانية، بالإضافة إلى مكاتب الهيئة في جميع مناطق الدولة.