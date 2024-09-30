"دبي للصحافة" يعلن تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في "برنامج البودكاست العربي"

أعلن نادي دبي للصحافة - ضمن فعاليات الدورة الرابعة من "دبي بودفست" المنظمة في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة أكثر من 100 شخصية من نخبة صناع البودكاست في المنطقة وبحضور كبرى الشركات الإقليمية والدولية المعنية بإنتاج وصناعة البودكاست في المنطقة - عن تخريج الدفعة الأولى من منتسبي "برنامج البودكاست العربي" الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وهي واحدة من المبادرات الرائدة التي أطلقها النادي من دبي إلى العالم العربي للمساهمة في دعم صناعة البودكاست في المنطقة والمشاركة في انتاج محتوى صوتي بمشاركة نخبة من الكفاءات وصناع المحتوى العرب وشخصيات إعلامية بارزة.

وجاء تخريج الدفعة من المنتسبين وعددهم 35 مشاركا ضمن مختلف فئات البودكاست، المجتمع - الثقافة - التاريخ - الأدب - التكنولوجيا - الذكاء الاصطناعي - الاقتصاد - ريادة الأعمال - الفن - التربية - الانساني - الصحة - الاستدامة - الرياضة - تطوير الذات - السياحة، في إطار ما تشهده صناعة تطوير المحتوى الصوتي الرقمي من بدايات قوية تتطلب التعاون لإعداد كوادر احترافية متخصصة على قدر كبير من الإلمام بكافة المقومات اللازمة.

وقدم المشاركون في البرنامج أكثر من 20 حلقة بودكاست تناولت مختلف القضايا وتم نشرها بالتعاون مع شركاء نادي دبي للصحافة على المنصات الخاصة بإنتاج ونشر البودكاست مثل "بوديو" و "سبوتيفاي" و "آبل"، كما أعلن نادي دبي للصحافة عن فتح باب التسجيل لاختيار وقبول الدفعة الثانية من المشاركين في البرنامج خلال العام المقبل.

أكبر منصة عربية للبودكاست

وهنأت سعادة منى غانم المرّي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، المشاركين في "برنامج البودكاست العربي" على تخرجهم من البرنامج الذي تم تصميمه خصيصاً لتطوير مهاراتهم والاستفادة من مواهبهم ورؤاهم وأفكارهم في خدمة الموضوعات التي تهم المجتمع العربي، لاسيما مع تزايد انتشار قنوات البودكاست والزيادة الملحوظة في عدد سعات الاستماع في المنطقة العربية.

وقالت منى المري : هذه الخطوة الأولى نحو الريادة في صناعة البودكاست، هدفنا إيجاد أكبر منصة لانطلاق المحتوى الصوتي العربي، والبدء من خلال البرنامج بأول سلسلة بودكاست حواري فكري إبداعي وثقافي بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة على مستوى الوطن العربي، مؤكدة أنه من بين كل أشكال العمل الإعلامي المختلفة، لا يوجد شكل حدث له انتشار سريع كماً وكيفاً على المستوى العالمي أكثر من البودكاست، كما أنه يحقق قفزات هائلة في جذب المعلنين واستقطاب الاستثمارات.

وأضافت سعادة منى المرّي: لدينا تطلعات طموحة تواكب سعينا الدائم لنكون شريكاً إيجابياً في تشكيل ملامح مستقبل القطاع الإعلامية الحديثة في المنطقة.

شراكات متينة

وأعربت محفوظة عبدالله، مسؤولة تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة عن بالغ تقديرها لشركاء نادي دبي للصحافة من المؤسسات الإعلامية ومنصات التدوين الصوتي وكليات الإعلام، الذين شاركوا تجاربهم الإبداعية مع المشاركين في برنامج البودكاست العربي. والذي انعكس بدروه على إيجاد قاعدة صلبة لتطوير الأفكار وكتابة النصوص وتقنيات التسجيل والمونتاج والتسويق، بالإضافة إلى إكساب المشاركين مهارات الإلقاء وتقديم البرامج والمحاورة، ما ساعدهم على اكتساب المعرفة اللازمة لإنتاج وتقديم محتوى عربي صوتي هادف وعالي الجودة.

وقالت: تزامن تخريج المشاركين في البرنامج مع "دبي بودفست" واليوم العالمي للبودكاست، هو علامة فارقة في مستقبل جميع المشاركين، حيث نجحنا من خلال الدورات الماضية من هذا الحدث، من بناء مشهد إعلامي يواكب المستقبل ويؤسس لمرحلة عربية جديدة من حيث التقنيات والأدوات المستخدمة في صناعة البودكاست، كما نجحنا في بناء شراكات متينة مع أهم رموز صناعة المحتوى الصوتي العربي .. ولمسنا منهم التزاماً مهنياً ملهماً وحرصاً على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة للبرنامج لتأكيد قيمته وأثره الإيجابي على امتداد قطاع البودكاست العربي بصورة عامة.

دبي عاصمة الإعلام المستقبلي

ويأتي الكشف عن فتح باب التسجيل لقبول المرشحين للدفعة الثانية من "برنامج البودكاست العربي" في سياق حرص نادي دبي للصحافة على استكمال رسالته الرامية إلى المساهمة بدور فاعل ومؤثر وملموس في دفع مسيرة التطوير الأدوات الإعلامية الحديثة في المنطقة، وتأكيد دور دبي ومكانتها في قلب عملية التطوير الإعلامي بما قدمته على مدار سنوات طويلة من إسهامات ومبادرات واكبت خلالها مختلف التطورات والمتغيرات التي أثرت في القطاع الإعلامي بصورة عامة وأثرت فيه، حيث كانت دبي دائماً الوجهة التي يجتمع فيها صناع الإعلام العربي وكبرى الشركات الرقمية والتقنية على مستوى العالم.

شركاء النجاح

وشارك في الدفعة الأولى من "برنامج البودكاست العربي" 35 مشاركا من مختلف الكفاءات الشابة، بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وأكاديمية سكاي نيوز عربية، وكلية محمد بن راشد للإعلام، ومنصة "بوديو" الرائدة في إنتاج وصناعة البودكاست، وشركة الوسائط الصوتية الرقمية الرائدة "صوت"، وشبكة الإذاعة العربية، وتطبيق "وجيز"، ومنصة حكواتي، وذا دايركشن بودكاست، و"شبكة أمايا للإعلام"، واكاديمية فوكس نيوز، ووشركة "شور" العالمية، وشبكة "كيرنينج كلتشرز"، و RSS.com، وشركة دُكان ميديا.

ويمكن التسجيل في الدفعة الثانية للبرنامج عبر الرابط: https://dapp24.paperform.co .