مركز دبي للأمن الإلكتروني يعزز ريادته العالمية خلال ملتقى "ويلتون بارك"

اختتم مركز دبي للأمن الإلكتروني مشاركته في الملتقى العالمي لتعزيز الكفاءات السيبرانية الذي أقيم في "ويلتون بارك" بالمملكة المتحدة، بحضور ممثلين من 13 دولة، منها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، كندا، اليابان، إلى جانب منظمات دولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وناقش الملتقى سبل تعزيز الكفاءات السيبرانية العالمية وتطوير معايير مهنية جديدة للتصدي للتحديات المتزايدة في قطاع الأمن السيبراني وأفضل السبل لتطوير القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني ورفع مستوى المهارات المهنية.

وجاء الملتقى انسجاماً مع مقترحات قدمها مركز دبي للأمن الإلكتروني في المنتدى الاقتصادي العالمي، داعياً إلى توحيد التراخيص السيبرانية على مستوى العالم.

شارك مركز دبي للأمن الإلكتروني بكلمتين رئيسيتين أبرزتا نموذج دبي الرائد في تعزيز الكفاءات السيبرانية والمواهب القادرة على حماية الأمن الرقمي والبنية التحتية كما عرض المركز مقترحاً لنظام عالمي موحد للتراخيص السيبرانية يهدف إلى تحسين التنسيق العالمي في هذا المجال.

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني، رئيس الأمن السيبراني لإمارة دبي إن مشاركتنا في الملتقى تعزز مكانة دبي كقائد عالمي في التحول الرقمي والأمن السيبراني، وتؤكد التزام الإمارة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية لبناء اقتصاد معرفي متنوع ومنافس على مستوى العالم.

وقالت الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في المركز، إن الجهود مستمرة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات السيبرانية، وتطوير القدرات الدفاعية الرقمية لإمارة دبي بالشراكة مع كفاءات وطنية وعالمية.

ومواصلةً لدور دبي الريادي، يعزز مركز دبي للأمن الإلكتروني حضوره الدولي، مشدداً على أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين حول العالم لدعم البيئة الرقمية الآمنة والمساهمة في التنمية المستدامة.