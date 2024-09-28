لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الأفريقية تبحث تعزيز التعاون مع مجلس الشيوخ الكيني

بحثت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة خلال اجتماع افتراضي، عقدته مع مجلس الشيوخ بجمهورية كينيا برئاسة سعادة حميدة علي كيبوانا رئيسة اللجنة سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين.

شارك في الاجتماع، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية، سعادة كل من منى خليفة حماد نائب رئيس اللجنة، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد سعادة سعيد العابدي أن العلاقات الإماراتية الكينية علاقات تاريخية متميزة ومتنامية، وأن ما تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الصديقين من تطور مستمر في مختلف الأصعدة والمجالات، يأتي بفضل الدعم المتواصل من قيادتي البلدين، والرغبة الصادقة من الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية لآفاق أوسع، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.

وشدد على الدور الحيوي للجنة الصداقة الإماراتية الكينية في مجال توطيد العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم مسارات التعاون والتنسيق المشتركة، ومواصلة استكشاف الفرص لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أهمية تعزيز العمل البرلماني بين المجلسين وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الترشيحات المتبادلة في المحافل البرلمانية الدولية، وضرورة تعزيز آليات تبادل المعارف والممارسات، والخبرات البرلمانية والإدارية .

من جانبها أشادت سعادة حميدة كيبوانا، بتطور العلاقات البرلمانية بين البلدين عبر الزيارات واللقاءات المتبادلة والتنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية وأكدت أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني المشترك عبر تفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الكيني.