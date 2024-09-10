محمد بن راشد يطلق «جامعة دبي الوطنية» باستثمارات 4.5 مليارات درهم

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأسيس «جامعة دبي الوطنية»، باستثمار يبلغ 4.5 مليارات درهم، بهدف ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المشاريع الاستراتيجية لأجندة دبي الاجتماعية 33، لتكون الجامعة بمثابة مؤسسة أكاديمية رائدة، تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية المتميزة، والقيادات الشابة المؤهّلة، وتوفر تخصصات نوعية، لتصبح ضمن أفضل 200 جامعة في العالم.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،، عبر حساب سموّه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «نطلق اليوم مشروعاً جديداً ضمن مشاريعنا لتطوير التعليم في بلادنا.. نطلق جامعة دبي الوطنية.. باستثمارات مبدئية 4.5 مليارات درهم. هدفها أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة خلال العقد القادم.. وتوفير برامج أكاديمية تخصصية ومستقبلية.. وأن تكون ضمن أفضل الجامعات في الإسهامات البحثية». وتابع سموّه: «الجامعة هويتها إماراتية.. وبرامجها عالمية.. ومخرجاتها ستكون لخدمة مسيرتنا التنموية».

كما أكد سموّه: «العالم يتغير بسرعة. والتحدي الحقيقي هو صناعة أجيال قادرة على استيعاب هذه المتغيرات وتسخيرها لصنع مستقبل أفضل لنا ولبلادنا بإذن الله».

وقال: «نطمح لأن تكون جامعة دبي الوطنية إحدى أفضل 200 جامعة خلال 20 سنة، وضمن أفضل ثلاث جامعات محلياً في عدد الإسهامات البحثية في غضون 10 سنوات. الجامعة ستوفر برامج أكاديمية نوعية تعزز المنظومة التعليمية الداعمة لطموحات دبي ومستقبلها، وترسّخ موقعها ضمن أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم خلال العقد المقبل».

وتابع سموّه: «لا نبني جامعة، بل نبني مستقبلاً يتجاوز الحدود. هدفنا بناء صرح معرفي ليكون منارةً للعلم، وحاضنةً للشباب، ورافداً للمستقبل.. ولذلك قررنا تعيين حمدان بن محمد رئيساً أعلى للجامعة، ومكتوم بن محمد نائباً له، وأحمد بن سعيد رئيساً لمجلس الأمناء، وتشكيل مجلس استشاري من الخبراء العالميين من مختلف التخصصات».

وأكد سموّه أن «الجامعة ستكون داعماً قوياً لترسيخ مكانة دبي بين أهم مراكز التحصيل العلمي، الذي سنسخره في خدمة البشرية».

وتابع سموّه: «نطمح لأن تخرّج جامعة دبي الوطنية قيادات إماراتية متسلّحة بأحدث العلوم والمهارات والقيم الإنسانية، تكون قدوة بجاهزيتها للمستقبل وطموحاتها اللامحدودة.. نحن ماضون في بناء قادة المستقبل القادرين على المساهمة الفعالة في تحقيق تطلعاتنا، وتعزيز مكانة دولتنا.. وسيظل الإنسان دائماً أكبر استثمار لنا».







