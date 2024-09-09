احتفالاً بالذكرى الـ15 لتأسيسه.. محطات مهمة في مسيرة "مترو دبي"

تحتفل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس مترو دبي، وذلك مع المستخدمين داخل محطات المترو المختلفة، من خلال عدد من الفعاليات والبرامج. ويأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى افتتاح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تاريخ 9/9/2009، ليسهم هذا المشروع الاستراتيجي في ربط مختلف المناطق الحيوية في إمارة دبي، ويوفر تنقّل سهل ومستدام لسكان وزوار الإمارة، ويلبي متطلبات النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المدينة.

وتستعرض "الإمارات اليوم" محطات مهمة في مسيرة "مترو دبي" على النحو التالي:

21 مارس 2006: دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأعمال الإنشائية في مشروع مترو دبي في حفل رسمي أقيم في مدينة جميرا في دبي.

29 يوليو 2006: صب أول عمود خرساني للجسر العلوي لمترو دبي بين التقاطعين السادس والسابع على شارع الشيخ زايد.

10 يناير 2007: دشّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع مترو دبي، معلناً انطلاق أعمال الحفر من محطة الاتحاد باتجاه خور دبي وصولاً إلى محطة برجمان.

20 سبتمبر 2008: دشّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التشغيل الفني التجريبي لمترو دبي على المسار الاختباري.

9/9/2009 أعطى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إشارة البدء للتشغيل الرسمي للخط الأحمر، الذي انطلق بعشر محطات.

9/9/2011 دشّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التشغيل الرسمي للخط الأخضر لمترو دبي.

29 يونيو 2016 : اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترسيّة عقد مشروع مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي.

5 سبتمبر 2016: وضع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حجر الأساس لمشروع (مسار 2020).

8 يوليو 2020: أعطى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إشارة البدء للتشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي.

23 نوفمبر 2023: اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً.