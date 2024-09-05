محمد بن راشد: الوطن يفخر بكم .. ويراهن على ما راهنتم عليه

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن التقنيات والتكنولوجيا وفي قلبها الذكاء الاصطناعي تشكّل الاقتصاد العالمي المستقبلي، نرى اسم أخي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.. الذي يقود عدة مؤسسات وشركات وشراكات وبرامج عالمية للمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع ليس محلياً بل عالمي.. وبالتالي المساهمة في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي.

وقال سموه عبر «إكس»: «في عالم متغير.. تشكل فيه التقنيات والتكنولوجيا الاقتصاد العالمي المستقبلي .. وفي قلب هذه التقنيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

وأضاف سموه: «أصدرت مجلة التايم قائمتها السنوية لأهم 100 شخصية في هذا المجال.. وضمن قائمة الذين يشكلون مستقبل هذه التقنية عالمياً The Shapers.. نرى اسم أخي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.. الذي يقود عدة مؤسسات وشركات وشراكات وبرامج عالمية للمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع ليس محلياً بل عالمي.. وبالتالي المساهمة في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي».