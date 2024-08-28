فريدة الحوسني.. رائدة في القيادة والتخطيط والابتكار

تحتل المديرة التنفيذية لقطاع الأمراض المعدية، في مركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتورة فريدة الحوسني، مكانة مميزة ضمن قائمة النساء الإماراتيات الرائدات في القطاع الصحي، وهي أول إماراتية تترأس المجموعة الاستشارية لإطار عمل التأهب لجائحة الإنفلونزا في منظمة الصحة العالمية.

وتعتبر رائدة في القيادة والتخطيط الاستراتيجي والابتكارات الصحية وعلم الأوبئة في الدولة، وخبيرة في الصحة العامة والأمراض المعدية والاستعداد للطوارئ.

حصلت على درجة الدكتوراه في الصحة العامة من كلية جون هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، وعلى ماجستير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية من كلية الدفاع الوطني، وعلى دبلوم في الابتكار في القطاع العام من كامبريدج وكلية محمد بن راشد للابتكار.

وتعمل أستاذاً مشاركاً مساعداً في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعضو مجلس إدارة جمعية رحمة لرعاية مرضى السرطان، ورئيس المجموعة الاستشارية لإطار عمل التأهب لجائحة الإنفلونزا في منظمة الصحة العالمية.

وحصلت الحوسني على كثير من الجوائز، أبرزها «أفضل متحدث رسمي»، و«أقوى العرب»، جائزة «المرأة العربية»، و«التميز في التدريس من جامعة الإمارات العربية المتحدة» عام 2017 وعام 2014، وجائزة «أفضل أداء أكاديمي وطني».

وأكدت أن الدولة نفذت كثيراً من البرامج الداعمة للمرأة في القطاع الصحي، حيث بلغت نسبة الإناث من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع 64%، حسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتابعت أن العمل في مجال الطوارئ والاستعداد للجائحات صعب بالنسبة للنساء، إلا أنه كان بمثابة شغف بالنسبة لها. ولفتت إلى أن عملها متحدثاً رسمياً خلال جائحة كورونا، تخللته صعوبات، خصوصاً في الجانب التشغيلي والإشراف على عمليات التقصي ومتابعة الحالات والمخالطين، إلا أن العمل في المجال الصحي له جوانب إنسانية، وهو ما شجعها على الاستمرار.