مكتوم بن محمد: كلّي إيمان وثقة بقدرات شبابنا في تحقيق الريادة في الاقتصادات الجديدة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إيمانه وثقته بقدرة شباب الإمارات على تحقيق الريادة في الاقتصادات الجديدة.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس" تحت وسم "#شباب_أفخر_بهم": " أسس هلال لوتاه شركة لون داتا لتلبية حاجة السوق والأفراد إلى تطبيق ينظم شؤونهم المالية، وطوّر التطبيق ليلائم احتياجات المؤسسات المالية واستطاع خلال فترة قصيرة جذب أكثر من 10 مؤسسات مالية وبنوك رقمية. التكنولوجيا المالية هي المستقبل، واختيار هلال العمل في هذا المجال هو تحدي سيأخذه يوماً ما لتحقيق نجاحات عالمية في هذا القطاع، كلّي إيمان وثقة بقدرات شبابنا في استكشاف الفرص في الاقتصادات الجديدة وتحقيق الريادة فيها".