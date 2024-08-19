أمطار خفيفة وانخفاض في الحرارة.. "الوطني للأرصاد" يعلن حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة

أفاد المركز الوطني للأرصاد أن الوصف العام للحالة الجوية الحالية هو وجود امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس في الفترة من اليوم وحتى الجمعة القادمة غائم جزئي غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال سقوط امطار خفيفة الأربعاء والجمعة، وتميل درجت الحرارة للانخفاض، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم الاثنين غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والشرقية – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأشار إلى أن الطقس المتوقع غداً الثلاثاء غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والشرقية – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.



فيما يكون طقس الأربعاء مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والشرقية – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



وتوقع المركز ان يكون الطقس يوم الخميس المقبل صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.



ولفت إلى أن الطقس يوم الجمعة، غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.