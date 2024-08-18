القمر الأزرق في سماء الإمارات غداً

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، بأن القمر العملاق الأزرق سيشاهَد في عموم الأرض غداً الإثنين. وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم»، إن «القمر العملاق» أو «بدر الحضيض»، يطلق على القمر البدر في حال تزامن حدوثه مع وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض (الحضيض)، أو أقرب إليها بنحو 90% من المسافة، أو بمسافة أقل من 360 ألف كيلومتر من الأرض. وعند موضع الحضيض يزداد حجمه الظاهري بنحو 15%، وتزداد إضاءته بنحو 28% أكثر مما لو كان في موضع الأوج، ولها تأثير البدر الاعتيادي كالمد البحري العالي، والجزر البحري المنخفض، ويبدو بصورة أكبر قليلاً. وأضاف الجروان أن القمر العملاق سيكون غداً هو الأول من بين أربعة أقمار هذا العام، حيث سيظهر كذلك في 17 سبتمبر، و17 أكتوبر، و15 نوفمبر، وسيكون أقرب قمر عملاق هو قمر الصيادين في أكتوبر. وأوضح أن الحضيض القمري يتكوّن عندما يكون بُعد القمر دون 360 ألف كيلومتر، والمتوسط 380 ألف كيلومتر، أما الأوج القمري فعندما يكون بُعد القمر أكبر من 404 آلاف كيلومتر. وأشار إلى أن «القمر الأزرق» ليس أزرق اللون، وأن اللقب يشير ببساطة إلى البدر الثاني في شهر تقويمي واحد، أو البدر الثالث من أربعة بدور في الفصل، كما هي الحال في فصل الصيف الجاري، حيث البدر في 21 يونيو، و21 يوليو، و19 أغسطس، و17 سبتمبر.