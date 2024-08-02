«حكماء المسلمين» ورئاسة «COP29» يبحثان استعدادات عقد «قمة باكو للأديان من أجل المناخ»

بحث الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام في العاصمة الأذربيجانية باكو، مع رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ COP29 مختار باباييف، الاستعدادات الجارية لانعقاد قمة قادة الأديان ورموزها من أجل المناخ في باكو، برعاية رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، وتنظيم النسخة الثانية من جناح الأديان في مؤتمر الأطراف COP29 بعد نجاح نسخته الأولى خلال COP28.

وأكَّد المستشار محمد عبدالسلام خلال لقاء جمعهما في باكو، أنَّ انعقاد القمة العالمية لقادة الأديان ورموزها من أجل المناخ التي استضافتها أبوظبي في نوفمبر الماضي قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، وتُوّجت بإطلاق وثيقة «نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك من أجل المناخ» الذي وقّع عليه 30 من قادة الأديان ورموزها، في مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنسية الكاثوليكية، أبرزت الدور الفاعل الذي يمكن أن يؤدّيه القادة الدينيون في توعية المجتمعات بقضية التغير المناخي وتحفيزها على اتخاذ إجراءات إيجابية تجاه البيئة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد آلية لضمان استمرارية هذه الجهود وحتى انعقاد مؤتمر COP30 في البرازيل وما بعده.

من جانبه، أشاد مختار باباييف، بالجهود التي يقودها مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتفعيل دور قادة الأديان في العمل المناخي العالمي، مُعرباً عن تطلعه لانعقاد قمة قادة الأديان ورموزها من أجل المناخ وتنظيم جناح الأديان في مؤتمر COP29، وما يمكن أن يسفر عنه من مخرجات من شأنها أن تُسهم في تحقيق العدالة المناخية، وحماية كوكب الأرض وضمان استدامة موارده للأجيال القادمة.