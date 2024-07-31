قبول 2561 طفلاً في حضانات الشارقة للعام الدراسي المقبل

أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم، قبول 2561 طفلاً في حضانات الشارقة خلال العام الدراسي المقبل 2024-2025، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث شهدت الحضانات هذا العام زيادة في نسبة الأطفال المقبولين وصلت إلى 23% مقارنة بـ1979 طفلاً العام الماضي.

وتضمنت المرحلة الأولى استقبال 2114 طفلاً ممن تنطبق عليهم شروط القبول من عمر ثلاثة أشهر وصولاً إلى مرحلة رياض الأطفال. ومن المقرر أن يتم استقبال من تبقى من الأطفال المقبولين والبالغ عددهم 447 طفلاً، خلال المرحلة الثانية يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024، فور الانتهاء من عمليات التوسعة في الحضانات القائمة حالياً، وفتح صفوف إضافية.

وقالت رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، الدكتورة محدثة الهاشمي: «نتوجه بجزيل الشكر لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على اهتمامه الدائم بتوفير أعلى مستويات الرعاية لأطفال الشارقة، وحرصه على أن تكون الكوادر التي ترعاهم على المستوى التربوي المطلوب. كما نقدر بشدة الثقة التي وضعها الآباء فينا، ونؤكد لهم أننا نعمل بلا كلل لاستقبال جميع الطلبات الجديدة خلال العام الدراسي المقبل. وسنواصل السعي نحو خلق بيئة تعليمية إيجابية وشاملة للجميع في إمارة الشارقة، واضعين في المقام الأول تحقيق رفاهية كل طفل وتلبية احتياجاته التعليمية».

وأضافت: «يلتزم فريقنا المتخصص في حضانات الشارقة بتوفير بيئة آمنة وداعمة ومثمرة لكل طفل، تضمن حصوله على أعلى مستوى من التعليم في بيئة تربوية تحتفي بتراثه وقيم المجتمع الإماراتي».

كما تعمل حضانات الشارقة ضمن خطة التطوير المستقبلية على إنشاء ثماني حضانات جديدة، مقسمة إلى ثلاث حضانات في مدينة الشارقة، وحضانتين في مدينة كلباء، واثنتين في مدينة خورفكان، وواحدة في دبا الحصن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، حيث ستسهم الحضانات الجديدة وعمليات التوسعة في الحضانات القائمة حالياً في زيادة الطاقة الاستيعابية خلال الفترة القادمة، ما يمهد لقبول عدد أكبر من الأطفال وفقاً لسياسة القبول والتسجيل المعتمدة في حضانات الشارقة.