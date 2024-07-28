بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إثيوبيا

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في دعم الدول الشقيقة والصديقة، أرسلت دولة الإمارات أمس، مساعدات إغاثية إلى جنوب إثيوبيا عقب كارثة الانهيارات الأرضية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح وأضرار كبيرة في الممتلكات. وتهدف جهود الإغاثة الإماراتية إلى توفير المساعدات العاجلة للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

وأكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، التزام دولة الإمارات الدائم بدعم الدول الشقيقة والصديقة في أوقات الأزمات والكوارث، مشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتعزيز العمل الإنساني والإغاثي على المستوى العالمي.

وأضافت أن هذه الاستجابة تجسد القيم الإنسانية لدولة الإمارات وسعيها الدائم إلى تقديم يد العون والمساعدة للمجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء العالم.