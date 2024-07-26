حمدان بن محمد يُعلن فوز الإمارات باستضافة COSPAR 2028

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فوز دولة الإمارات باستضافة أكبر مؤتمر في العالم متخصص في أبحاث علوم الفضاء COSPAR 2028.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «يسرنا الإعلان عن فوز دولة الإمارات باستضافة أكبر مؤتمر في العالم متخصص في أبحاث علوم الفضاء COSPAR 2028».

وأضاف سموه أن «هذا الحدث سيُقام للمرة الأولى في العالم العربي، وسيجتمع خلاله أكثر من 3000 باحث وخبير وعالم، لعرض ومناقشة أهم الأبحاث العلمية».

وتابع سموه أن «دولة الإمارات أصبحت وجهة بارزة للمجتمع العلمي، ومناقشة الأبحاث في مجال الفضاء.. معززة بذلك مكانة قطاع الفضاء كميدان للتعاون الدولي البنَّاء».

وقال سموه: «نشكر فريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء الذي بفضله تحقق هذا الإنجاز».

ولي عهد دبي:

. دولة الإمارات أصبحت وجهة بارزة للمجتمع العلمي، ومناقشة الأبحاث في مجال الفضاء.. معززة بذلك مكانة قطاع الفضاء كميدان للتعاون الدولي البنَّاء.

. الحدث سيُقام للمرة الأولى في العالم العربي، وسيجتمع خلاله أكثر من 3000 باحث وخبير وعالم لعرض ومناقشة أهم الأبحاث العلمية.