رئيس الدولة يتلقّى دعوة من أمير قطر للمشاركة في «حوار التعاون الآسيوي»

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، التي ستعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في الدوحة.

وتسلّم الرسالة وزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، خلال استقباله سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الإمارات، الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.